Lukașenko i-a cerut scuze lui Zelenski, după ce șeful unităților de drone ucrainene a spus că a identificat 500 de ținte în Belarus

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko spune că țara sa nu e o amenințare pentru Ucraina. Foto: Getty Images

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko a declarat marți că țara sa nu reprezintă nicio amenințare pentru Ucraina și și-a cerut scuze față de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru remarcile sale jignitoare la adresa sa, informează Kyiv Independent.

„Dacă Vladimir Alexandrovici (Zelenski - n.r.) s-a simțit ofensat, îmi cer scuze pentru cuvintele rostite”, a spus Lukașenko, care a recunoscut, într-un interviu acordat Al Arabiya, că a vorbit probabil „prea dur”, ținând cont de războiul pe care Ucraina îl poartă în prezent contra Rusiei.

În același timp, Lukașenko a spus că și Zelenski trebuie să fie mai atent în declarațiile sale și să evite să provoace Belarusul.

„Să nu se aștepte la nicio acțiune militară din partea Belarusului și în special din partea mea”, a spus Aleksandr Lukașenko.

Totodată, liderul de la Minsk a recunoscut că „„Belarusul este foarte vulnerabil din punct de vedere militar, dacă Ucraina ar începe să lovească Belarusul așa cum lovește Rusia. Pentru armata ucraineană, Belarusul este ca în palmă. Înțelegem perfect că principalele noastre obiective de infrastructură, producție și logistică ar deveni ținte ale atacurilor (ucrainene - n.r.)”, a spus Lukașenko.

Lukașenko s-a referit la o declarație făcută de Robert Brovdi, șeful unităților de drone ale armatei ucrainene care a spus că forțele Kievului au identificat deja 500 de ținte potențiale în Belarus.

„În plus, dacă Rusia ar lansa un atac asupra Kievului de pe teritoriul Belarusului, frontul s-ar extinde cu încă 1.500 de kilometri de-a lungul graniței belaruso-ucrainene. În condițiile actuale ale războiului, nici noi, nici rușii nu am putea asigura apărarea unei asemenea porțiuni de front”, a recunoscut președintele Lukașenko.