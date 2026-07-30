Circulaţia pe pasajul Basarab se va redeschide în septembrie. PMB: „Se lucrează cu peste 110 de muncitori şi peste 30 de utilaje”

Se lucrează cu peste 110 de muncitori şi peste 30 de utilaje, în două schimburi (de zi şi de noapte), inclusiv sâmbăta / sursă foto: Facebook - PMB

Circulaţia pe pasajul Basarab se va redeschide în septembrie, iar ulterior, până la finalul anului, lucrările vor continua fără să afecteze traficul rutier, a transmis, joi, Primăria Municipiului București.

„Reparăm, într-o jumătate de an, ce s-a degradat în ultimii 15 ani. Ca să recepţionăm! Am început pe 20 iunie, cu montarea schelelor şi scoaterea din tensiune a liniei de tramvai. Din 29 iunie, ne-am apucat de lucrări pe calea de pe sensul Bd. Titulescu - Şos. Grozăveşti.

De atunci şi până în prezent, maşinile circulă pe cealaltă cale, în dublu sens.

Din a doua săptămână a lunii august, ne mutăm cu lucrările pe sensul Grozăveşti - Titulescu, iar maşinile vor circula pe cealaltă bretea, în dublu sens. Aşa cum am promis, până la începerea şcolii, vom redeschide complet circulaţia pe pasaj. Tramvaiele revin şi ele pe şine. Din septembrie şi până la finalul anului, vom continua lucrările fără să afectăm traficul rutier”, au scris reprezentanţii Municipalităţii, joi, pe Facebook.

Conform surselor citate, se lucrează cu peste 110 de muncitori şi peste 30 de utilaje, în două schimburi (de zi şi de noapte), inclusiv sâmbăta. Aceştia acţionează pe o distanţă de doi kilometri pe pasaj şi încă doi kilometri sub pod.