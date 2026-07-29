Flăcări uriașe pe una dintre cele mai cunoscute insule din Grecia. Au fost ordonate evacuări

Flăcări uriașe în Paros, una dintre cele mai cunoscute insule din Grecia. Foto: X/ Forecast Weather Greece

Pompierii se luptau miercuri cu un incendiu de vegetație de proporții, scăpat de sub control pe insula Paros din Marea Egee. Flăcările s-au extins rapid în timpul nopții, iar autoritățile au ordonat evacuări preventive. Vântul puternic riscă să îngreuneze și mai mult intervenția, scrie Ekathimerini.

Incendiul a izbucnit marți în apropierea gropii de gunoi a insulei, în zona centrală Kambi. Alimentate de vânt, temperaturile ridicate și vegetația uscată, flăcările s-au răspândit cu repeziciune.

În timpul nopții, focul a traversat zona Agkairia, din sud-vestul insulei, și înainta spre Trypiti, după ce trecuse anterior prin Aneratza și Kamari. Autoritățile au transmis mai multe mesaje de urgență prin numărul 112. Locuitorilor din Agkairia li s-a cerut să se evacueze spre plaja Alyki, iar ulterior au fost emise ordine de evacuare pentru Trypiti, Aspro Horio, Glyfa și Pyrgaki. Oamenii din aceste localități au fost îndrumați spre satul de coastă Dryos, din sud-estul insulei.

Αυτο που συμβαινει αυτην την στιγμη στην Παρο δεν νομιζω πως μπορω να το περιγραψω με λογια. Η φωτια καιει ασταματητα και δεν νομιζω πως θα σταματησει μεχρι να καψει ο,τι βρεθει στο διαβα της#φωτια #παρος pic.twitter.com/L5nD1PWrxO — Alex (@slasher777) July 28, 2026

Nu existau informații imediate că incendiul ar fi ajuns în zonele locuite.

Odată cu răsăritul soarelui, intervenția aeriană a fost reluată. Două avioane și cinci elicoptere au fost trimise să arunce apă asupra focarelor, unul dintre elicoptere având rolul de a coordona operațiunea. Alte aeronave erau pregătite să intervină în caz de nevoie.

La fața locului au fost mobilizați 66 de pompieri, patru echipe speciale pentru intervenții în pădure și 16 autospeciale. Operațiunea este sprijinită de voluntari, cisterne ale autorităților locale și utilaje grele. Întăriri din Syros, Naxos, Atena și alte zone au ajuns deja pe insulă, iar alți 20 de pompieri și opt autospeciale urmau să fie aduși cu feribotul din Rafina.

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάρο των Κυκλάδων.

Ήταν έτοιμοι, είπαν, για την αντιπυρικη περίοδο... #νδ_εγκληματική_οργάνωση pic.twitter.com/HGoBNrOV8V — Eirini Renata Kstk (@ekasotaki) July 29, 2026

Primarul insulei Paros, Konstantinos Bizas, a descris situația drept „foarte dificilă” și a spus că echipele de intervenție se luptă fără întrerupere cu flăcările.

Pompierii au transmis că, în timpul nopții, principala lor prioritate a fost să împiedice incendiul să ajungă în Agkairia. În această zonă a fost concentrată cea mai mare parte a forțelor de intervenție.

Autoritățile avertizează că intensificarea vântului, prognozată pentru miercuri, ar putea îngreuna și mai mult eforturile de limitare a incendiului. Un alt front activ al focului a fost raportat și în apropierea zonei Franga.

?⚠️Πύρινη κόλαση στην #Πάρο. Η πυρκαγιά και ανεξέλεγκτη αυτή την ώρα. Κατά διαστήματα ενισχύονται και οι άνεμοι που φτάνουν τοπικά τα τέσσερα με πέντε μποφόρ.



Βίντεο : Giorgos Rigopoulos #Paros #fire #cyclades pic.twitter.com/V9rgTKfQzZ — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) July 28, 2026

Europa se luptă cu incendii uriașe

Incendiul de pe insula Paros izbucnește într-un moment în care mai multe regiuni ale Europei se confruntă cu focare de o amploare neobișnuită. În Franța și Spania, peste 300.000 de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele, în timp ce vântul puternic și temperaturile extreme continuă să alimenteze flăcările.

Cea mai gravă situație din Franța este în departamentul Gironde, în apropiere de Bordeaux. Peste 200.000 de oameni au fost evacuați, iar în mai puțin de patru zile focul a distrus aproximativ 420 de kilometri pătrați, o suprafață de aproape patru ori mai mare decât Parisul. Flăcările au ajuns la aproximativ 15 kilometri de Bordeaux, iar președintele Emmanuel Macron a descris situația drept cea mai dificilă cu care s-a confruntat Franța de la Al Doilea Război Mondial.

Și Spania se confruntă cu incendii uriașe. Mai multe focare din jurul Madridului au distrus aproximativ 770 de kilometri pătrați, o suprafață mai mare decât cea a capitalei spaniole. Autoritățile locale au descris incendiile drept cele mai puternice înregistrate vreodată în regiune. Zeci de mii de oameni au fost evacuați din zonele Madrid, Ávila, Valencia și Castellón.

Incendiile izbucnesc după o vară marcată de valuri succesive de căldură, în timpul cărora temperaturile au depășit 40 de grade Celsius în numeroase regiuni ale Europei.