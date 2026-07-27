Arabia Saudită a plantat 159 de milioane de copaci și a restaurat un milion de hectare de teren degradat în mai puțin de cinci ani

Copaci și vegetație în Dedan, Riad, Arabia Saudită. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Arabia Saudită a restaurat un milion de hectare de teren degradat și a plantat peste 159 de milioane de copaci, marcând una dintre cele mai importante realizări ale Inițiativei Verzi Saudite de la lansarea acesteia în 2021, potrivit Times of India.

Programul, care are acum ca obiectiv reabilitarea a 40 de milioane de hectare și plantarea a 10 miliarde de copaci în întregul regat, a ajuns la un milion de hectare de teren restaurat în mai puțin de cinci ani.

Oficialii Convenției Națiunilor Unite pentru Combaterea Deșertificării (UNCCD) au declarat că această realizare demonstrează că restaurarea terenurilor la scară largă este posibilă chiar și în unele dintre cele mai aride regiuni ale lumii, poziționând Arabia Saudită ca un exemplu practic pentru alte țări afectate de lipsa apei, secetă și deșertificare.

Cum a ajuns Inițiativa Verde Saudită la un milion de hectare restaurate

Inițiativa Verde Saudită a fost lansată în 2021, ca parte a planului mai amplu al regatului, Vision 2030, cu obiectivul pe termen lung de a reabilita 40 de milioane de hectare de teren degradat și de a planta 10 miliarde de copaci.

Potrivit Inițiativei Verzi Saudite, plantarea celor 10 miliarde de copaci este considerată echivalentă cu restaurarea a peste 74 de milioane de hectare de teren în următoarele decenii, deoarece planul combină împădurirea cu măsuri mai ample de refacere ecologică în zonele aride.

Progresul nu a fost unul brusc, ci constant. Programul a restaurat și extins suprafața reabilitată la 250.000 de hectare până în 2024, iar la începutul anului 2026 a depășit pragul de un milion de hectare.

Oficialii au stabilit deja următoarea țintă: restaurarea a 2,5 milioane de hectare de teren până în 2030. Pentru atingerea acestui obiectiv sunt folosite proiecte care valorifică apa provenită din baraje și sistemele de colectare a apei de ploaie, astfel încât suprafețele nou plantate să poată supraviețui sezonului secetos.

De ce contează la nivel global pragul de un milion de hectare

UNCCD a descris această realizare drept o dovadă că restaurarea terenurilor la scară largă este posibilă chiar și în regiuni cu deficit de apă, într-un moment în care secetele devin tot mai intense, iar degradarea terenurilor afectează aproape jumătate din populația lumii.

Secretarul executiv al organizației a declarat că această etapă transmite un semnal clar: prin politici potrivite, utilizarea științei și un angajament pe termen lung, țările pot transforma presiunile asupra mediului într-o oportunitate pentru creșterea rezilienței, în loc să le accepte ca pe o problemă permanentă.

Momentul este important și din punct de vedere diplomatic. Arabia Saudită se pregătește să participe la cea de-a 17-a sesiune a Conferinței Părților a UNCCD, care urmează să aibă loc în Mongolia în august 2026. Realizarea în domeniul restaurării terenurilor oferă regatului un exemplu concret în discuțiile globale despre accelerarea refacerii terenurilor și creșterea rezistenței la secetă.

Plantarea copacilor și obiectivele de împădurire din regat

Plantarea copacilor a fost un element central al Inițiativei Verzi Saudite încă de la început, iar amploarea proiectelor este impresionantă.

Potrivit Inițiativelor Verzi Saudite și din Orientul Mijlociu, proiectele individuale includ plantarea a milioane de copaci de-a lungul rețelelor de autostrăzi, precum și refacerea pășunilor în zeci de locații. Unele dintre aceste eforturi folosesc pentru irigații apă uzată tratată, în locul rezervelor de apă dulce.

Au fost lansate și proiecte de înverzire urbană în orașe precum Riad, unde sunt create noi parcuri și spații verzi, alături de campanii extinse de plantare a copacilor.

Aceste inițiative locale contribuie la obiectivul național. Oficialii au declarat că abordarea coordonată dintre instituțiile guvernamentale, companiile private și organizațiile non-profit a fost esențială pentru atingerea pragului de un milion de hectare mai rapid decât estimările inițiale, deoarece resursele și expertiza sunt reunite, în loc să fie împărțite între proiecte separate.

Ce își propune Inițiativa Verde Saudită până în 2030

Dincolo de restaurarea terenurilor și plantarea copacilor, Inițiativa Verde Saudită face parte dintr-un set mai larg de obiective de mediu ale regatului.

Potrivit Inițiativelor Verzi Saudite și din Orientul Mijlociu, planul include și producerea a jumătate din energia electrică a Arabiei Saudite din surse regenerabile până în 2030, precum și protejarea unei suprafețe mai mari din zonele terestre și marine ale țării.

Restaurarea terenurilor este concepută să se desfășoare în paralel cu aceste obiective energetice și de conservare, nu ca un proiect separat.

Pentru o țară asociată de mult timp cu producția de petrol, Inițiativa Verde Saudită este prezentată de oficiali drept o dovadă că restaurarea mediului și dezvoltarea economică nu trebuie să fie obiective opuse.

Rămâne de văzut dacă Arabia Saudită va putea menține acest ritm până la atingerea țintelor din 2030 și a celor ulterioare, însă saltul de la 250.000 de hectare restaurate în 2024 la un milion de hectare în 2026 arată că programul a câștigat un impuls semnificativ.

Cu 2,5 milioane de hectare stabilite ca următoarea bornă, următorii ani vor arăta dacă Arabia Saudită poate continua extinderea proiectelor de restaurare a terenurilor la ritmul necesar pentru a-și îndeplini ambițiile declarate.