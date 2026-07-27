Au cumpărat o casă veche și au descoperit o sumă mare de bani ascunsă într-o cutie ruginită, sub scări

2 minute de citit Publicat la 10:59 27 Iul 2026 Modificat la 10:59 27 Iul 2026

În interior se aflau mai multe teancuri de bancnote britanice din anii 1970, în valoare de peste 1.000 de lire sterline.

Un cuplu din Marea Britanie a avut parte de o descoperire demnă de un film, după ce a găsit o sumă importantă de bani ascunsă în casa veche în care locuiește. Totul a fost surprins într-un videoclip postat pe TikTok, care a strâns aproape 200.000 de vizualizări, potrivit NYPost.

La prima vedere, obiectul găsit părea doar o cutie veche de vopsea, ruginită, deteriorată și plină de insecte. Nimic nu lăsa să se înțeleagă că în interior se afla o adevărată comoară.

Au găsit zidit un spațiu ascuns sub scările pivniței

Luisa și soțul ei, Dan, locuiesc într-o casă construită înainte de anul 1900. În timpul unor lucrări de explorare a pivniței, cei doi au observat un perete zidit sub scările care duc în subsol și au decis să afle ce se ascunde în spatele lui.

Printre obiectele descoperite s-au numărat bucăți de cărbune și misterioasa cutie metalică. Potrivit Luisei, aceasta a rămas luni întregi neatinsă.

„Am lăsat-o deoparte câteva luni pentru că ne era teamă să o deschidem. Mirosea puternic a amoniac”, a povestit ea pentru Newsweek.

În loc de vopsea, au găsit bancnote vechi

În cele din urmă, curiozitatea a învins teama. Cuplul a pornit camera telefonului înainte de a deschide recipientul, iar surpriza a fost totală.

În interior se aflau mai multe teancuri de bancnote britanice din anii 1970, în valoare de peste 1.000 de lire sterline (aproximativ 1.170 de euro).

„Niciunul dintre noi nu se aștepta să găsească bani acolo. A fost un moment extraordinar, iar copiii noștri își vor aminti această întâmplare toată viața”, a declarat Luisa.

La acea vreme, femeia nu avea un loc de muncă, astfel că descoperirea a venit într-un moment extrem de potrivit.

„Am putut să le facem câteva bucurii copiilor și să plătim unele facturi restante. Ne-a luat o mare grijă de pe umeri pentru câteva săptămâni”, a spus ea.

Descoperirea a stârnit numeroase reacții online

Povestea a atras sute de comentarii pe TikTok.

„Din ce țară sunt bancnotele? Este fascinant”, a scris un utilizator.

Altcineva a glumit: „Noi, când am cumpărat casa, am găsit în pivniță doar cranii de șobolani și veverițe.”

Un alt internaut le-a atras atenția că bancnotele cu portretul reginei Elisabeta a II-a pot fi schimbate în continuare la multe bănci din Marea Britanie și că unele exemplare ar putea valora chiar mai mult decât suma înscrisă pe ele, dacă sunt rare sau de interes pentru colecționari.

Nu este singura descoperire surprinzătoare făcută într-o casă veche

Astfel de povești nu sunt deloc neobișnuite. Recent, o altă britanică a devenit virală după ce a găsit, în podul secret al casei cumpărate împreună cu logodnicul ei, o rochie de mireasă vintage, împachetată cu grijă într-o cutie.

Deși nu a reușit să afle cine a fost proprietara rochiei, femeia a declarat pentru Daily Mail că s-a gândit să o transforme într-o ținută pe care să o poarte la propria nuntă, oferindu-i astfel o nouă viață.