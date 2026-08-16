Ucraina a lansat un atac masiv asupra regiunii Moscovei. A fost lovit un depozit Wildberries. Rușii spun că au interceptat 822 de drone

2 minute de citit Publicat la 11:31 16 Aug 2026 Modificat la 11:44 16 Aug 2026

Incendiu la depozitul Wildberries din apropierea Moscovei. Sursă foto: X@igorsushko

Forțele ucrainene au lovit mai multe orașe din regiunea capitalei ruse, Moscova, în cadrul unui amplu atac cu drone desfășurat în cursul nopții de 15 spre 16 august, relatează Kyiv Independent.

Atacul a avariat un depozit aparținând marelui retailer online Wildberries, a confirmat Andrei Vorobiov, guvernatorul regiunii Moscova.

? The largest Wildberries logistics hub in all of Russia has been finally destroyed.

Koledino, Moscow.



Wildberries appears to have made a conscious choice not to empty this warehouse despite knowing Ukraine will destroy it like all others.

Expect $1.5+ billion in damages. pic.twitter.com/SISsou9uU2 — Igor Sushko (@igorsushko) August 16, 2026

Canalul de monitorizare Exilenova Plus a publicat imagini despre care susține că surprind atacul în care a fost lovit depozitul Wildberries din localitatea Koledino.

În orașul Domodedovo, complexul de producție și logistică Severnoye a fost cuprins de flăcări în timpul atacului, a relatat sursa citată.

Morți și răniți în urma atacurilor ucrainene cu drone, spun autoritățile ruse

Potrivit guvernatorului Vorobiov, apărarea antiaeriană rusă a interceptat în cursul nopții 187 de drone ucrainene în regiunea Moscova, inclusiv în Domodedovo, Podolsk, Stupino, Odînțovo, Naro-Fominsk, Ramenskoie, Cehov, Kolomna, Kașira și Egorievsk.

Guvernatorul a descris raidul drept "unul dintre cele mai masive efectuate în regiunea Moscova, în ultima perioadă".

El a afirmat că o persoană a fost ucisă în urma loviturilor cu drone.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a spus, la rândul său, că aproximativ 200 de drone au fost interceptate.

Potrivit lui Sobianin, circa 600 de vehicule aeriene fără pilot s-ar fi îndreptat spre ținte din regiunea capitalei ruse.

Au fost raportate atacuri și în regiunea Rostov, din sud-vestul țării, guvernatorul Iuri Sliusar afirmând că 150 de drone și rachete au fost doborâte deasupra a trei orașe și nouă districte.

Cinci persoane au fost ucise și una a fost rănită în urma atacurilor, a adăugat el guvernatorul.

Ministerul rus al Apărării a comunicat că apărarea antiaeriană a interceptat în cursul nopții 822 de drone ucrainene în mai multe regiuni.

Ținând cont de aceste raportări, operațiunea din noaptea de sâmbătă spre duminică s-ar număra, într-adevăr, printre cele mai mari atacuri cu drone ucrainene asupra teritoriului rus de până în prezent.

Afirmațiile nu au putut fi verificate independent de Kyiv Independent.

Ucraina nu a comentat imediat atacurile.

Kievul lovește în mod regulat infrastructura militară din adâncul teritoriului rus

Kievul lovește în mod regulat infrastructura militară aflată în adâncimea teritoriului Rusiei și în teritoriile ocupate, în încercarea de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.

Forțele ucrainene au lovit baza aeriană militară rusă Savasleika și o instalație importantă a Roscosmos din regiunea Samara folosind rachete Flamingo produse pe plan intern, a confirmat președintele Volodimir Zelenski pe 15 august.

În noaptea de 14 august, Ucraina a lovit unul dintre cele mai mari porturi ale Rusiei de la Marea Baltică, avariind două instalații de procesare și provocând un incendiu, a anunțat Statul Major General al Ucrainei.

În regiunea Voronej, un centru logistic Wildberries din localitatea Novaya Usman a fost cuprins de flăcări pe 11 august, în urma unei serii de explozii produse după atacuri ucrainene, a relatat canalul Telegram Supernova Plus.

Atacul a fost confirmat ulterior de Robert Brovdi, comandantul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei.

Wildberries comercializează pe site-ul său o gamă variată de echipamente militare, inclusiv componente pentru drone și veste antiglonț.

Divizia bancară a companiei a fost sancționată de UE în iulie.