Preşedintele Nicuşor Dan şi-a vizitat rudele din Făgăraş, după ce a participat la slujba de Sfânta Maria de la Mănăstirea Dejani

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a vizitat rudele din Făgăraş, după ce a participat la slujba de Sfânta Maria de la Mănăstirea Dejani. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi-a vizitat rudele din Făgăraş, după ce a participat împreună cu partenera sa de viaţă, Mirabela Grădinaru, şi copii, la slujba de Adormirea Maicii Domnului de la Mănăstirea Dejani, aflată la marginea oraşului. Este pentru al doilea an consectiv când şeful statului lipseşte de la ceremoniile dedicate Zilei Marinei Române de la Constanța. El a preferat să transmită un mesaj de mulţumire marinarilor militari și civili şi, totodată, să-i felicite pe români cu ocazia zilei de Sfânta Maria Mare.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost surprins sâmbătă după-amiaza printre blocurile din Făgăraş, oraşul natal, de câţiva localnici. Acesta a mers în vizită la mătuşa sa, sora mamei sale, care poartă numele Maria, iar fiica, Aheea, şi fiul său, Antim, dar şi de partenera de viaţă, Mirabela Grădinaru.

În timp ce la Mănăstirea Dejani, şeful statului a fost îmbrăcat într-un costum negru, sobru, atunci când şi-a vizitat rudele apropiate, a optat pentru o ţinută lejeră. Atât partenera sa de viaţă, dar şi copiii lor şi-au schimbat ţinutele purtate când au mers la slujba de Sfânta Maria. Familia preşedintelui României a fost însoţită în permanenţă de membrii Serviciului de protecţie şi pază.

Vizita lui Nicuşor Dan la mătuşa lui din Făgăraş a avut loc într-o atmosferă discretă, departe de evenimentele oficiale.

La plecare, şeful statului, Mirabela Grădinaru, dar şi copiii lor au fost fotografiaţi de câţiva localnici, iar imaginile au fost publicate pe social media.

Copiii din cartier s-au bucurat să-l întâlnească pe președinte Nicuşor Dan şi l-au rugat să facă poze cu ei.

În cursul dimineții de ieri, șeful statului a vizitat Mănăstirea Dejani, unde a participat la slujba pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

"A fost un moment emoţionant. Am avut onoarea să îl avem în mijlocul nostru pe preşedintele României de praznicul Adormirii Maicii Domnului. Nu s-a aşteptat nimeni ca dânsul să vină azi aici", a povestit o localnică.