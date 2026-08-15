Șefa CCR respinge acuzațiile PSD si AUR legate de întâlnirea sa cu premierul demis, Ilie Bolojan

2 minute de citit Publicat la 15:21 15 Aug 2026 Modificat la 15:33 15 Aug 2026

Președinta CCR, Simina Tănăsescu. Foto: Hepta

Președinta Curții Constituționale din România a reacționat, sâmbătă, la o zi după ce Antena 3 CNN a dezvăluit întâlnirea acesteia, la Senat, cu premierul demis Ilie Bolojan.

Conform surselor Antena 3 CNN, întâlnirea a avut loc în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

Luni, Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe asupra Legii ANI, care include amendamentul ce vizează mandatul lui Dominic Fritz de primar al municipiului Timișoara.

Șefa CCR nu neagă întâlniera cu Bolojan.

"Ca urmare a solicitărilor formulate de reprezentanții mass-media și în vederea unei corecte informări a opiniei publice, facem următoarele precizări: Președinta Curții Constituționale a României, doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, respinge ferm și categoric orice speculatie privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curtii in afara cadrului strict legal", se spune în declarația CCR.

Curtea Constituţională a României a amânat luarea unei decizii privind sesizările de neconstituționalitate la noua Lege a integrităţii.

Legea a fost atacată la Curte printr-o sesizare comună a 27 de senatori de la USR şi PNL, dar şi printr-o acţiune separată a preşedintelui Nicuşor Dan.

Reacția șefei CCR nu elimină speculațiile legate de întâlnirea sa cu Bolojan

"O reacție în care, așa cum am văzut, nu este negată întâlnirea președintei CCR, Simina Tănăsescu, cu premierul demis PNL, Ilie Bolojan, chiar în biroul președintelui PNL al Senatului, Mircea Abrudean.

Simina Tănăsescu spune că nu a discutat nimic în afara cadrului legal, însă semnele de întrebare rămân asupra acestei întâlniri. Și asta, pentru că ea vine într-un context în care, peste doar două zile, judecătorii CCR sunt așteptați să decidă dacă Legea integrității este sau nu constituțională, iar această lege a fost contestată la Curte chiar de către Partidul Național Liberal și de către cei de la USR.

Mai exact, cele două partide nu sunt de acord cu amendamentul care spune că aleșii locali ce au o decizie definitivă de conflict de interese sau de incompatibilitate își pierd mandatul la 30 de zile după intrarea în vigoare a legii.

Dacă această prevedere trece de CCR, Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele USR, cel care are o decizie definitivă de conflict de interese, își va pierde funcția", a relatat Alina Tănase, jurnalist Antena 3 CNN.

PSD și AUR cer explicații

Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu spune că, indiferent de conținutul discuției, contextul în care a avut loc întâlnirea face necesară clarificarea rapidă și transparentă a scopului acesteia, tocmai pentru a elimina orice suspiciune privind activitatea Curții Constituționale.

"Se impun clarificări urgente legate de această întâlnire. Atât din partea dumneavoastră cât și a lui Ilie Bolojan!

El v-a chemat? Dumneavoastră v-ați dus neinvitată? Cu ce scop? Ce ați discutat? Nu este, totuși, vorba de o întâlnire accidentală în piață.

Iar CCR în vremurile noastre nu se bucură tocmai de cea mai bună imagine sau credibilitate. Și nu întâmplător", a spus Georgiana Teodorescu într-un comunicat de presă.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Cătălin Zamfir, a reacționat, la rândul său la informațiile despre întâlnirea dintre Tănăsescu și Bolojan și acuză că discuțiile celor doi ar fi legate de dosarul privind Legea ANI, asupra căruia Curtea Constituțională urmează să se pronunțe luni.

"Ce a căutat azi președinta CCR în biroul domnului Abrudean, să se întâlnească cu Bolojan??? 'Întâmplător' dna Simina Tănăsescu și-a repartizat ei însăși dosarul care se dezbate luni pe legea ANI!", a scris pe Facebook senatorul PSD.