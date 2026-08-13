Trei pensionari au fost chemați de acasă pentru a porni grupul 4 de la Rovinari. "Sunt trei tablotari cu 52-54 de ani pe meserie"

Autoritățile se bazează și pe Grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia. FOTO: Profimedia Images

Oprirea celor două reactoare de la Cernavodă forțează România să apeleze la măsuri de urgență și să se orienteze din nou pe cărbune pentru a-și acoperi măcar o parte din necesarul de energie. În acest context, Ministerul Energiei a anunțat scoaterea din rezervă a grupului energetic Rovinari 4, o unitate pe cărbune de aproximativ 330 MW din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, parte a Complexului Energetic Oltenia.

Sindicaliștii avertizează însă că există o lipsă de personal specializat care să permită funcționarea grupurilor energetice de la Rovinari la capacitate maximă, prin urmare conducerea s-ar putea vedea nevoită să apeleze la foști angajați și să îi cheme din pensie.

Repornirea Grupului 4 de la Rovinari

Grupul 4 poate fi pornit la solicitarea Dispeceratului Energetic Național și conectat la Sistemul Energetic Național în cel mult opt ore, pentru a contribui la acoperirea deficitului de producție provocat de oprirea Unității 2 de la Cernavodă, așa cum a explicat pentru Antena 3 CNN Marius Bîygă, directorul centralei Rovinari.

La Rovinari, grupurile energetice 4, 5 și 6 sunt prevăzute să rămână în funcțiune până în 2030. Grupul 4 se află în rezervă, dar poate fi scos din aceasta și pus în funcțiune atunci când situația din sistem o impune, așa cum se întâmplă în contextul actualei crize energetice. La Complexul Energetic Oltenia, și grupul 5 de la Termocentrala Turceni este încă funcțional. Acesta ar fi trebuit însă să fie închis la 31 august 2026, potrivit calendarului stabili Liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia, Jan Popescu, a explicat joi, într-o intervenție pentru Antena 3 CNN că la Rovinari sunt în prezent trei grupuri energetice operaționale, care pot fi pornite în funcție de necesitățile Sistemului Energetic Național, însă folosirea simultană a tuturor în contextul actualei crize energetice se lovește de o problema gravă a lipsei personalului specializat. În aceste condiții, pentru funcționarea celor trei grupuri ar putea fi nevoie de chemarea din pensie a unor angajați, specializați în operarea camerelor de comandă.

Jan Popescu a ținut să precizeze că la Rovinari nu este vorba despre repornirea unor grupuri aflate în rezervă, ci a celor care sunt operaționale, dar care funcționează în funcție de comanda Dispeceratului Energetic Național. Aceste grupuri ar urma să rămână în funcțiune până în 2030.

"Suntem într-o eroare cu toții. Nu vorbim de repornirea a niciunui grup aflat în rezervă. Sucursala Electrocentralei Rovinari are operaționale trei grupuri energetice. În funcție de comanda pe care o primește de la Dispeceratul Energetic Național, funcționează cu unul, cu două sau cu trei. Nu vorbim despre niciun grup care a fost în rezervă. Avem trei grupuri operaționale pe care le pornim în funcție de comanda Dispeceratului Energetic Național".

"Trebuie să aducem colegi de la pensie"

Sindicalistul a precizat că, deși cele trei grupuri energetice de la Rovinari sunt operaționale, pentru ca toate să poată funcționa simultan, la capacitate maximă, este nevoie de personal specializat pe care sucursala nu îl are în prezent. În contextul crizei energetice provocate de oprirea celor două reactoare de la Cernavodă și al necesității de a acoperi deficitul de energie, conducerea s-ar putea vedea nevoită să apeleze la foști angajați și să îi cheme din pensie:

"Având în vedere ceea ce s-a întâmplat în Sistemul Energetic Național, oprirea celor două reactoare de la Cernavodă, Sucursala Electrocentrale Rovinari ar putea să funcționeze și cu cel de-al treilea grup pe care îl are operațional.

E adevărat, pentru a putea să desfășurăm activitatea cu cele trei grupuri simultan, pe lângă lăcătuși, sudori, electricieni pe care compania îi are, trebuie să aducem de la pensie, în situația asta ne aflăm astăzi, trei colegi care s-au pensionat acum doi-trei ani, care au undeva la 52-54 de ani pe o meserie pe care foarte greu am găsit oameni să o deservească, aceea de operator cameră de comandă fie turbină, fie cazan, noi le spunem tablotari, în termenii noștri, și a căror pregătire este mai temeinică și îți trebuie etape multe să arzi până ajungi aici... Intri în pregătire în camera de comandă, foarte mulți colegi nu au putut să se adapteze pe acel loc de muncă, au coborât înapoi și ne aflăm în această situație astăzi.

Este o meserie grea, care impune un stres psihic, nu fizic, și o meserie de care noi avem nevoie înaintea tuturor meseriilor pe care le are CE Oltenia. E ca și când TAROM-ul ar avea 100 de avioane disponibile, are 100 de stewardeze, dar nu are decât 90 de piloți de zbor. E clar că 10 avioane rămân la sol. În situația asta ne aflăm și noi".

Rezerva de cărbune disponibilă pentru 4-5 zile

În ceea ce privește rezerva de cărbune, aceasta este disponibilă în prezent pentru 4-5 zile, în cazul în care vor funcționa simultan toate cele trei grupuri de la Rovinari:

"Din discuțiile pe care le port zilnic cu colegii care își desfășoară activitatea în carierele din zona noastră, da, pentru o perioadă de 4-5 zile. Nu mai mult. Pentru această perioadă CE Oltenia are cărbunele necesar funcționării în parametri normali cu trei grupuri. Suntem pregătiți, colegii mei care își desfășoară activitatea în camerele de comandă, la turbine, la benzi, la tot felul de activități".

Jan Popescu a subliniat că deși există la prânz un surplus de energie, provenit din surse regenerabile, acesta dispare seara, chiar când sunt vârfuri de consum:

"Cea mai scumpă marfă e marfa pe care nu ai. Degeaba avem la orele de vârf mii, zeci de mii, sute de mii MW, dacă nu îi avem atunci când țara are nevoie de ei.

Și noi vrem să respirăm un aer curat de munte, să ne plimbăm copiii, nepoții pe câmpuri cu verdeață, dar înainte de asta trebuie să fim în viață. Viața fără energia produsă de CE Oltenia nu se poate".