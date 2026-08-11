Hidroelectrica a câştigat 2,57 miliarde de lei în şase luni, cu 62% mai mult. Cum a ajutat-o revenirea ploilor

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Hidroelectrica a raportat un profit net de 2,57 miliarde de lei în primele şase luni ale acestui an, cu 62% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Rezultatele, transmise marţi Bursei de Valori Bucureşti, vin în urma unei producţii de energie mai mari cu 17%, scrie Agerpres.

„Grupul Hidroelectrica a înregistrat în primele şase luni ale anului 2026 rezultate operationale şi financiare semnificativ peste rezultatele înregistrate în aceeaşi perioadă a anului 2025, pe fondul unui regim hidrologic normalizat, precum şi al reconfigurării structurii veniturilor ca urmare a creşterii contribuţiei segmentului de furnizare. Veniturile au înregistrat o creştere cu 40% în primul semestru din 2026 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce marja operaţională a avansat cu 18%, iar marja netă a crescut cu 16%”, se arată în raportul companiei.

Profitul din exploatare a urcat cu 65%, până la 2,89 miliarde de lei, iar veniturile totale au crescut cu 40%, ajungând la 6,05 miliarde de lei. Şi câştigul pentru fiecare acţiune deţinută a crescut în acelaşi ritm: de la 3,53 lei la 5,72 lei per acţiune, adică un plus de 62%.

Compania susține faptul că avantajul ei principal rămâne costul scăzut al producţiei de energie din apă.

„Veniturile au totalizat 6.047 milioane RON, cu 40% peste nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut, cu o marjă operaţională de 48% şi o marjă netă de 43%, ceea ce reflectă potenţialul de exploatare al avantajului competitiv tradiţional rezultat din costul mai scăzut al producţiei hidro. Creşterea dependenţei de piaţa angro de energie şi reconfigurarea structurii veniturilor, cu o pondere în creştere a segmentului de furnizare, au influenţat nivelul marjelor”, se mai precizează în document.

Producţia de energie a fost, în bună măsură, la mila vremii – iar de această dată vremea a ajutat. Hidroelectrica a produs 7.070 GWh de energie electrică, cu 17% mai mult decât anul trecut, aproape integral din surse hidro (6.939 GWh). Restul, o cantitate mică, a venit din energie eoliană (130 GWh).

Creşterea s-a datorat mai ales primelor trei luni ale anului, când Dunărea a avut un debit mediu normal, cu 13% mai mare decât în aceeaşi perioadă din 2025.

Poate cea mai impresionantă cifră din raport ţine de segmentul de furnizare – adică de vânzarea directă de energie către consumatori. La 30 iunie 2026, Hidroelectrica avea aproape 1,4 milioane de locuri de consum, faţă de puţin peste 766.000 cu un an în urmă. Este o creştere de 83%, adică peste 633.000 de clienţi noi într-un singur an.

Compania spune că această expansiune vine atât din atragerea de clienţi casnici, cât şi dintr-o creştere accentuată în rândul firmelor.

Această strategie a consolidat şi poziţia companiei pe piaţă. În martie, potrivit celui mai recent raport ANRE disponibil, Hidroelectrica deţinea o cotă de piaţă de 19,22% pe segmentul concurenţial şi de 17,95% pe piaţa totală de furnizare – prima poziţie în ambele categorii.

Compania are 3.532 de angajaţi, cu 1% mai mulţi decât anul trecut, iar la nivelul întregului grup numărul salariaţilor ajunge la 5.192.

Hidroelectrica rămâne cel mai mare producător de energie din România, cu un portofoliu de energie 100% regenerabilă. Este, totodată, cel mai mare furnizor de energie electrică după cota de piaţă şi principalul furnizor de servicii tehnologice necesare pentru funcţionarea Sistemului Energetic Naţional.