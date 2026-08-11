„E un peisaj care pare apocaliptic”. „Vânătorul de Eclipse” explică fenomenul spectaculos care va fi vizibil și în România

În mai multe țări europene, eclipsa se va produce chiar în apropierea apusului. Foto: Profimedia Images

Astronomul amator Cătălin Beldea, supranumit „Vânătorul de Eclipse”, a explicat, marți, la Antena 3 CNN, de ce eclipsa de Soare din 12 august va fi un spectacol astronomic deosebit pentru românii aflați în vestul țării.

Fenomenul va fi vizibil parțial din România, iar cei care vor avea un orizont liber spre vest vor putea vedea Soarele cum apune în timpul eclipsei, cu Luna acoperind o parte din discul solar și umbra acesteia transformând peisajul într-o "pâlnie de întuneric".

"Fiecare eclipsă are amprenta ei de coroană solară, fiecare arată altfel. Asta, spre exemplu, este foarte spectaculoasă pentru că este la orizont, este aproape de apusul Soarelui și atunci se vede și coroana solară, adică și eclipsa în sine, dar și umbra Lunii. Va apărea sub forma unei pâlnii de întuneric. E foarte spectaculoasă și trece de la stânga la dreapta, cum ne uităm spre eclipsă. E un peisaj care pare apocaliptic. Dar nu mai suntem în Evul Mediu, știm ce e, nu trebuie să ne speriem. Din contră, este cel mai frumos fenomen astronomic".

În România va fi o eclipsă parțială foarte spectaculoasă, a mai precizat astronomul:

"Duceți-vă cât mai în vestul României, suiți-vă în mașină și duceți-vă spre Arad, spre Timișoara. Orizontul vă trebuie liber, trebuie să vedeți Soarele cum apune în eclipsă. Se poate vedea, așa cum vedem răsăritul de soare la mare, fără ochelari de eclipsă. La fel, atunci când atinge orizontul, Soarele e mușcat de Lună, o parte din Soare este acoperită.

E foarte spectaculos să îl vezi cu ochiul liber. Până nu atinge orizontul, nu vă uitați cu ochiul liber, ci cu ochelari de eclipsă. Ca la mare, cum iese din mare Soarele și putem să ne uităm și nu deranjează la ochi, așa putem să vedem și această eclipsă. De asta este foarte spectaculoasă la apus".

Unde va putea fi văzută eclipsa

Ziua de 12 august 2026 va aduce unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale ultimilor ani.

În decurs de numai câteva ore, pasionații de astronomie vor putea urmări o eclipsă de Soare, iar după lăsarea întunericului, vârful de activitate al Perseidelor, cunoscut drept una dintre cele mai spectaculoase „ploi de stele” ale anului.

Conform hărților astronomice, fenomenul va putea fi observat doar în vestul și o parte din centrul țării, în timp ce sud-estul României, inclusiv Bucureștiul, va rămâne în afara zonei de vizibilitate.

Potrivit calculelor astronomice, cea mai bună vizibilitate din România va fi în județele din vestul țării, aflate cel mai aproape de traseul eclipsei.

Potrivit Observatorului Astro Urseanu, cele mai mari procente de acoperire ale discului solar vor fi înregistrate în:

Bihor (Oradea) – aproximativ 33%;

Satu Mare – aproximativ 32%;

Arad – aproximativ 31%;

Timiș (Timișoara) – aproximativ 28%;

Maramureș (Baia Mare) – aproximativ 26%.

Fenomenul va fi vizibil, dar cu o acoperire mai redusă, și în alte județe din Transilvania și Banat.