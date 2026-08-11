"Românii să se uite atent în contracte”. Un economist a calculat cât ar putea crește factura la energie din toamnă

România s-ar putea confrunta, începând de miercuri, cu una dintre cele mai dificile perioade pentru Sistemul Energetic Național. Foto: Hepta

Oprirea Unității 2 de la Cernavodă ar putea pune presiune suplimentară pe prețul energiei electrice, iar cele mai ieftine tarife ar putea ajunge la 1,4-1,5 lei/kWh, a estimat economistul Adrian Negrescu, într-o intervenție pentru Antena 3 CNN.

Acesta îi sfătuiește pe consumatori și companii să verifice cu atenție contractele de furnizare și, dacă este posibil, să opteze pentru prețuri fixe pentru următoarele 12 luni, pentru a se proteja de eventualele scumpiri.

"Din păcate, înseamnă o creștere de prețuri de luna viitoare. Deja suntem la un leu și ceva kW-ul. Probabil vom ajunge la 1,4-1,5 lei, cel mai ieftin tarif.

Din această perspectivă, oamenii trebuie să se uite foarte atent în contractele pe care le au, să vadă ce preț plătesc în momentul de față către distribuitor și, dacă e posibil, să își reînnoiască contractele pe un an de zile, în așa fel încât să evite o creștere de prețuri care cu siguranță va apărea după această situație.

Să ne aducem aminte anul trecut, la 1 aprilie, Hidroelectrica creștea prețul energiei produse cu 60%, invocând perioada de secetă. E posibil din această toamnă, chiar Hidroelectrica să crească din nou tarifele, mai ales că există această discuție legată de prețul apei. Trebuie să ne pregătim, și noi ca persoane fizice, și companiile, să își asigure niște contracte, bazate pe un preț predictibil, măcar pentru următoarele 12 luni".

Precizările economistului vin în contextul în care România s-ar putea confrunta, începând de miercuri, cu una dintre cele mai dificile perioade pentru Sistemul Energetic Național, dacă ambele reactoare de la Cernavodă vor fi oprite simultan.

O analiză a Asociației Energia Inteligentă (AEI) estimează că, în serile caniculare, producția internă ar putea coborî la aproximativ 4.200–4.300 MW, în timp ce consumul ar putea depăși 8.000 MW, obligând România să se bazeze masiv pe importuri și pe reducerea consumului.