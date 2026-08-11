Dronele ruseşti au ajuns lângă platforma Neptun Deep. Miruţă: "Erau în derivă, au fost distruse"

Două drone UAV, tip Gerbera, distruse marţi după-amiază de scafandrii EOD ai Armatei Române. Sursa colaj foto: Facebook/Radu Miruţă

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunţat marţi seara că două drone, de tip Gerbera, au fost distruse controlat de scafandrii EOD ai Armatei Române. Potrivit oficialului, aparatele de zbor au fost descoperite în derivă în zona economică exclusivă a României, în apropierea perimetrului Neptun Deep. Radu Miruță a mai precizat că dronele nu aparțineau Ucrainei, iar autoritățile au decis detonarea lor pentru a elimina orice risc pentru navigație, dar și pentru lucrările desfășurate în zonă.

Radu Miruță a transmis într-un mesaj postat pe Facebook în această seară că dronele au fost observate de una dintre navele care executau lucrări în zona platformei Neptun Deep. O navă a Gărzii de Coastă, la bordul căreia se aflau și militari ai Armatei Române, s-a deplasat la fața locului pentru verificări.

"Două drone UAV, tip Gerbera, au fost distruse în această după-amiază de scafandrii EOD ai Armatei Române, în zona economică exclusivă, la ~90NM (n.r.: aproximativ 167 km) distanță travers de Constanța, în zona Neptun Deep. Dronele au fost observate de una dintre navele care executau lucrări în zona platformei, iar o navă a Gărzii de Coastă, cu militari ai Armatei la bord, s-a deplasat în zonă", a scris ministrul interimar al Apărării.

Militarii au identificat două sisteme UAV aflate în derivă, precum și alte resturi, a mai subliniat ministrul Apărării al României. După ce MApN a luat legătura cu partenerii ucraineni, aceștia au confirmat că dronele nu le aparțin.

"Au fost identificate două sisteme UAV în derivă (poza din cadrul video) și alte câteva resturi. MApN a luat legătura cu partenerii ucraineni, care au confirmat că sistemele nu le aparțin.

Pentru siguranța căii navigabile și a lucrărilor desfășurate în jurul platformei, a fost luată decizia de distrugere controlată prin detonare", a mai notat Radu Miruţă pe contul său oficial de Facebook.