Rusia dă ultimatum Armeniei: trebuie să aleagă între UE și UEEA, controlată de Moscova. Putin amenință Erevanul cu "soarta Ucrainei"

2 minute de citit Publicat la 19:40 11 Aug 2026 Modificat la 20:13 11 Aug 2026

Premierul armean (foto, stânga) a fost amenințat de președintele rus cu "soarta Ucrainei". Sursă colaj: Getty Images

Ministerul de Externe al Rusiei a somat Armenia să aleagă între apropierea de Uniunea Europeană și apartenența la UEEA, o structură politico-economică inițiată de Moscova și din care fac parte state ex-sovietice, scrie marți The Moscow Times.

"Armenia trebuie să decidă până în luna decembrie dacă va organiza un referendum cu privire la alegerea sa între Uniunea Europeană și Uniunea Economică Eurasiatică, UEEA", a declarat pentru TASS ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Mihail Galuzin.

Potrivit acestuia, în aceeași lună, Consiliul Economic Suprem Eurasiatic va începe să elaboreze "alte măsuri comune" cu privire la Armenia, ținând cont de decizia acesteia.

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"Evident, dacă apelul la un referendum nu este luat în considerare până atunci, liderii statelor membre vor lua în considerare acest fapt", a subliniat Galuzin, adăugând va fi prezentat un raport privind posibilele consecințe ale retragerii Armeniei din UEEA.

Prim-ministrul armean, Nikol Pașinian, a declarat anterior că referendumul nu va avea loc până când țara nu va primi statutul de candidat la aderarea la UE.

La rândul său, ministrul adjunct de externe rus a ironizat expectativa Erevanului și a susținut că armenii ar trebui confruntați chiar acum cu următoarea întrebare: "Sunteți pregătiți să renunțați la statutul de membru al UEEA pentru perspectiva nu tocmai sigură de a adera la UE în viitor?"

Din UEEA mai fac parte Rusia, Belarus, Kazahstan și Kârgâzstan.

Armenia s-a retras din blocul militar al lui Putin după ce Rusia nu a ajutat țara în conflictul cu Azerbaidjan

Rusia a mai cerut ca Armenia să își reia obligațiile financiare față de Organizația Tratatului de Securitate Colectivă, CSTO, formată din Rusia, Belarus, Kazahstan Kârgâzstan și Tadjikistan.

Erevanul și-a înghețat participarea și s-a retras efectiv din activitățile CSTO, după ce Rusia a refuzat să ajute militar Armenia în fața Azerbaidjanului în conflictul din Nagorno-Karabah.

Ministrul Galuzin a declarat că, potrivit cartei, refuzul de a participa la activitățile CSTO și nesemnarea deciziilor privind bugetul organizației nu scutește Armenia de plata taxelor de membru.

În iunie 2026, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anunțat că membrii CSTO vor lua în considerare aplicarea prevederilor cartei CSTO cu privire la Armenia, din cauza restanțelor acumulate în ultimii doi ani.

Asta ar însemna, pentru Erevan, pierderea dreptului de vot și a capacității de a-și nominaliza reprezentanții pentru poziții în cadrul blocului militar.

Putin amenință Armenia cu "soarta Ucrainei"

Relațiile dintre Erevan și Moscova au devenit tensionate în ultimele luni, pe fondul intențiilor guvernului armean de a apropia țara de UE.

În luna mai, premierul Pașinian a refuzat să participe la parada de Ziua Victoriei de la Moscova și a declarat că nu susține Rusia în problema ucraineană.

În replică, președintele Putin a cerut Armeniei să își determine cursul politicii externe printr-un referendum.

El a invocat cu acea ocazia "soarta Ucrainei", care a suferit invazia "omuleților verzi" din 2014 și pierderea Crimeei tocmai în urma exprimării opțiunii pro-eruopene și a alungării de la putere a președintelui pro-rus Viktor Ianukovici.