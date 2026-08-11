"În afara razei rachetelor sau dronelor cunoscute". O rafinărie rusească, aflată la 6.000 de km de Ucraina, a luat foc

2 minute de citit Publicat la 17:50 11 Aug 2026 Modificat la 17:50 11 Aug 2026

Rămâne neclar ce a cauzat incendiul la rafinăria rusă. Foto: Captură video/X

Un incendiu a izbucnit la o rafinărie de petrol aflată la peste 6.000 de kilometri de Ucraina, în Extremul Orient al Rusiei, potrivit informărilor apărute pe Telegram. Armata ucraineană a confirmat ulterior atacuri asupra unei alte rafinării de petrol din regiunea Orenburg, la capătul sudic al munților Urali din Rusia, precum și asupra unei instalații din regiunea Voronej, potrivit kyivindependent.com.

În îndepărtatul oraș Komsomolsk-pe-Amur, în regiunea din extremul orient Khabarovsk din Rusia, un incendiu a izbucnit la o rafinărie de petrol, potrivit canalului Telegram Exilenova Plus.

Rămâne neclar ce a cauzat incendiul. Regiunea Khabarovsk este în afara razei de acțiune a oricăror rachete sau drone ucrainene cunoscute.

Între timp, în regiunea Voronej, un centru logistic Wildberries din satul rusesc Novaya Usman a fost cuprins de flăcări în urma unei serii de explozii la fața locului, pe fondul atacurilor ucrainene, a relatat canalul Telegram Supernova Plus.

Atacul a fost confirmat ulterior de Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot din Ucraina.

Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost ucis și alți doi au fost răniți în atacul cu drone ucrainene asupra regiunii Voronej, a declarat guvernatorul Aleksandr Gusev.

Gusev a susținut că toate cele 15 drone au fost doborâte și că victimele au fost cauzate de căderea de resturi de dronă.

Rafinării atacate la mii de km de linia frontului

Un alt incendiu a fost raportat la o centrală electrică din orașul Angarsk din regiunea Irkutsk din Rusia, la aproximativ 4.300 de kilometri de Ucraina, a relatat Exilenova Plus.

În orașul rus Orsk, situat la aproximativ 1.500 de kilometri de Ucraina, în regiunea Orenburg, o rafinărie de petrol și o uzină mecanică au fost lovite de forțele ucrainene, a declarat Statul Major General.

Acesta a anunțat că ținta a fost rafinăria Orsknefteorgsintez, care are o capacitate anuală de procesare a țițeiului de aproximativ 6 milioane de tone, adăugând că o evaluare a pagubelor este încă în curs de desfășurare.

Ucraina atacă în mod regulat infrastructura militară din interiorul Rusiei și din teritoriile ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.

În noaptea de 10 august, forțele ucrainene au atacat o rafinărie de petrol rusească din Tatarstan și au lovit ținte militare în teritoriile ucrainene ocupate, în timp ce Rusia a susținut că apărarea sa aeriană a interceptat 456 de drone ucrainene în toată țara.

Forțele ucrainene au atacat, de asemenea, uzina petrochimică Tobolskneftekhim din regiunea Tyumen din Rusia în aceeași noapte, a declarat Statul Major General.

Locul avariat este situat în orașul Tobolsk, la aproximativ 2.200 de kilometri (1.370 de mile) de granița ucraineno-rusă.

Depozitele Wildberries, vizate de atacul cu drone

Printre țintele Ucrainei din ultimele săptămâni s-au numărat mai multe depozite aparținând companiei Wildberries din Rusia.

Pe 7 august, forțele ucrainene au atacat un centru logistic aparținând gigantului rus de retail online din orașul Ekaterinburg, a relatat publicația independentă rusă Astra, iar compania a confirmat ulterior.

Un alt depozit Wildberries a fost cuprins de flăcări în regiunea Tula din Rusia, după ce a fost vizat de drone ucrainene în noaptea de 5 august, au raportat autoritățile.

Wildberries listează o gamă de echipamente militare pe site-ul său web, inclusiv componente pentru drone și veste antiglonț.

Divizia bancară a companiei a fost sancționată de UE în iulie pentru contribuția sa financiară la bugetul de stat al Rusiei. Wildberries joacă, de asemenea, un rol semnificativ în economia de consum rusă.