Nivelurile scăzute ale râurilor pun presiune pe energie în sud-estul Europei. Ce spune Comisia Europeană

Valurile de căldură record au făcut ca atmosfera supraîncălzită să evapore masiv apa din râuri, lacuri, soluri și vegetație. FOTO: Profimedia Images

Comisia Europeană a precizat, marţi că, cel puţin pe termen scurt, aprovizionarea cu energie electrică nu este pusă în pericol, deşi se aşteaptă ca presiunea asupra sistemului să se menţină şi în săptămâna care urmează, potrivit unui comunicat al Executivului european. Concluziile aparţin Grupului de coordonare pentru energie electrică din cadrul instituţiei, notează Agerpres.

„Sistemul european de electricitate rămâne stabil în pofida condiţiilor meteorologice extreme. Producţia de energie electrică a fost redusă în unele ţări ale UE din cauza nivelurilor scăzute ale apei sau a temperaturilor ridicate ale apei. Cu toate acestea, coordonarea dintre ţările UE şi piaţa unică de energie electrică permit transferul energiei către regiunile Europei în care aceasta este cel mai necesară”, a informat Comisia.

Poziţia a fost formulată după o reuniune extraordinară a Grupului, la care au participat specialişti ai Comisiei Europene, reprezentanţi ai statelor membre, ai Ucrainei şi Republicii Moldova, alături de Secretariatul Comunităţii Energiei şi de ENTSO-E, reţeaua care reuneşte operatorii europeni de sisteme de transport pentru energie electrică.

Discuţiile au vizat securitatea aprovizionării, în contextul caniculei şi al secetei care lovesc mai multe zone ale continentului.

„Producţia ridicată de energie solară a avut o contribuţie foarte importantă şi a contribuit la reducerea presiunii asupra preţurilor energiei electrice în timpul orelor centrale ale zilei. Cu toate acestea, dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei rămâne esenţială pentru a asigura că surplusul de energie produs în orele de vârf ale producţiei solare poate fi utilizat în timpul vârfurilor de consum din timpul serii”, se arată în comunicat.

Experţii au remarcat şi că măsurile prin care unele state au cerut, pe bază voluntară, reducerea consumului au dat rezultate.

Un exemplu în acest sens este Ungaria, unde astfel de măsuri au ajutat sistemul să facă faţă unei perioade în care producţia şi cererea au fost aproape la egalitate.

ENTSO-E a prezentat, totodată, modul în care operatorii de transport se pregătesc pentru eclipsa de Soare de pe 12 august, moment în care producţia de energie solară urmează să scadă.

Comisia a dat asigurări că va urmări în continuare evoluţia situaţiei la nivel european, că va susţine măsurile coordonate acolo unde este nevoie şi că va păstra legătura constantă cu statele membre, cu ENTSO-E şi cu Secretariatul Comunităţii Energiei.

Tot marţi, un purtător de cuvânt al Comisiei a arătat că instituţia supraveghează atent securitatea alimentării cu energie în contextul secetei şi al scăderii debitelor râurilor, în Ungaria, România şi în sud-estul Europei.

„Operatorii de transport şi de sistem (TSO) deţin cele mai detaliate informaţii privind securitatea aprovizionării şi ne coordonăm îndeaproape cu aceştia şi menţinem un contact permanent. Per ansamblu, situaţia este tensionată din cauza nivelurilor scăzute ale apei, dar rămâne sigură şi stabilă”, a informat sursa citată.