Ce înseamnă că România a trecut evaluarea de transparenţă fiscală a SUA şi de ce contează pentru investiţii

Din cele 140 de guverne şi entităţi examinate anul acesta, 73 au trecut pragul minim de transparenţă, în timp ce 67 nu au reuşit acest lucru. sursa foto: Getty

România a fost inclusă printre cele 73 de guverne şi entităţi care au trecut testul minim de transparenţă fiscală, dintr-un total de 140 analizate de Departamentul de Stat al SUA pentru anul 2025. Rezultatul apare în Fiscal Transparency Report 2026, dat publicităţii marţi, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor, notează Agerpres.

Potrivit ministerului, această evaluare este realizată anual la solicitarea Congresului american şi urmăreşte cât de mult permit guvernele accesul cetăţenilor la principalele documente bugetare, precum şi dacă aceste documente sunt suficient de complete şi credibile.

Din cele 140 de guverne şi entităţi examinate anul acesta, 73 au trecut pragul minim de transparenţă, în timp ce 67 nu au reuşit acest lucru.

România se regăseşte în rândul statelor care respectă standardul minim cerut.

„Evaluarea realizată de Departamentul de Stat al SUA confirmă importanţa transparenţei fiscale pentru consolidarea încrederii în pieţe şi pentru o gestionare responsabilă a finanţelor publice. Transparenţa nu este doar o cerinţă procedurală, ci este un element obligatoriu pentru o guvernare responsabilă. România trebuie să continue să menţină un nivel ridicat de deschidere, asigurând accesul public la date clare şi corecte privind gestionarea resurselor financiare ale ţării”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, în comunicat.

Finanţele precizează că, pentru ediţia din 2026, americanii au revizuit şi întărit criteriile de analiză. Printre condiţiile nou-introduse se numără obligaţia de a face publici termenii şi condiţiile împrumuturilor suverane acordate unor debitori din străinătate, inclusiv datele despre obligaţii şi despre bunurile puse drept garanţie.

Ministerul mai arată că afişarea transparentă a informaţiilor legate de datoria publică joacă un rol-cheie în evitarea unor condiţii de împrumut dezavantajoase şi în apărarea resurselor naţionale în faţa practicilor speculative.

„Raportul evidenţiază că transparenţa fiscală reprezintă un pilon esenţial al unui management financiar public eficient, contribuind la: consolidarea încrederii în pieţe şi susţinerea sustenabilităţii economice; sprijinirea unui mediu favorabil afacerilor, prin reducerea riscurilor de corupţie, a infracţiunilor financiare, cum ar fi spălarea de bani sau finanţarea terorismului, şi a practicilor neloiale pe pieţele internaţionale; creşterea responsabilităţii autorităţilor, oferind cetăţenilor o imagine clară asupra bugetului de stat şi facilitând dezbaterea publică; garantarea utilizării corecte a fondurilor, asigurând partenerii internaţionali că resursele şi asistenţa sunt gestionate corespunzător”, se arată în comunicat.

Analiza Departamentului de Stat s-a făcut în colaborare cu alte agenţii federale americane şi s-a bazat pe informaţii venite de la ambasadele şi consulatele SUA, de la instituţii guvernamentale, organizaţii internaţionale şi organizaţii ale societăţii civile. Pentru ediţia din 2026 a fost luată în calcul perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2025.

„Îndeplinirea cerinţelor minime evaluate de Departamentul de Stat al SUA reconfirmă eforturile constante ale României şi ale Ministerului Finanţelor de a asigura accesul liber la informaţiile bugetare, de a garanta o guvernanţă financiară responsabilă şi de a menţine un cadru economic predictibil şi atractiv pentru investiţii”, se mai arată în comunicat.