Peter Magyar anunță că nivelul Dunării a crescut cu 19 cm față de săptămâna trecută. Ungaria pornește al doilea reactor de la Paks

Centrala Nucleară Paks. Foto: Getty Images

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat, luni, repunerea în funcțiune a unei turbine de la Centrala Nucleară Paks, după ce nivelul Dunării a crescut cu 19 centimetri peste nivelul minim înregistrat săptămâna trecută. „Începând de diseară, și turbina nr. 3 a celui de-al doilea bloc va produce energie”, a transmis el.

„Nivelul apei Dunării era în această dimineață cu 19 centimetri peste nivelul minim înregistrat acum o săptămână. A început procesul de repunere în funcțiune a unei turbine de la Paks. Începând de diseară, și turbina nr. 3 a celui de-al doilea bloc va produce energie”, a tramis Magyar, pe Facebook.

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a transmis, pe 6 august, că „nu mai este nevoie de reducerea voluntară a consumului”. Din cauza faptului că Dunărea a secat, Ungaria a impus mai multe măsuri extreme pentru conservarea energiei electrice.

Pe 1 august, Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat o serie de măsuri extraordinare, după ce producția de energie a centralei nucleare de la Paks a fost redusă la 480 MW, față de capacitatea normală de 2.000 MW.

Și în România, oamenii au fost sfătuiți să reducă consumul, iar mai multe orașe au decis reducerea iluminatului stradal. În plus, la mai multe ministere, luminile de pe holuri au fost oprite.

Comisia Europeană a avertizat, anterior, că nivelul foarte scăzut al Dunării va afecta producția de energie nucleară din România și din celelalte state ale regiunii, dar spune că, pentru moment, nu există probleme privind siguranța aprovizionării cu electricitate.

Dunărea a atins un nou minim istoric al debitului, joi, de doar 1.400 mc/s, cu două zile mai devreme decât estimau hidrologii. Valoarea este sub recordul negativ din 2003 și de aproape trei ori mai mică decât media lunii august, toate acestea în timp ce temperaturile ridicate fac ravagii.