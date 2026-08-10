Moment neașteptat la UNTOLD: Papa Leon al XIV-lea le-a transmis un mesaj tinerilor, în timpul show-ului unui DJ-preot

Padre Guilherme a făcut spectacol pe scenă la încheierea UNTOLD. Foto: Instagram/UNTOLD

Final neașteptat la UNTOLD. În ultima seara a festivalului cunoscut pentru show-uri de muzică electronică, pe scena principală a fost transmis un mesaj al Papei Leon al XIV-lea pentru tinerii aflați la Cluj-Napoca. Momentul a avut loc în timpul setului susținut de Padre Guilherme, pe numele său real Guilherme Guimarães Peixoto, preot portughez devenit cunoscut și ca DJ.

Potrivit Monitorul Cluj, mesajul Suveranului Pontif a fost proiectat în timpul spectacolului, iar Papa Leon al XIV-lea le-a vorbit tinerilor despre credință, solidaritate și apropierea dintre oameni.

„Isus vă cheamă să fiți martori ai comuniunii, constructori de punți și semănători ai încrederii într-o lume marcată adesea de diviziune și suspiciune. Nu vă fie, așadar, teamă să arătați că sunteți creștini, să trăiți Evanghelia cu entuziasm și să împărtășiți bucuria care izvorăște din întâlnirea cu Domnul. Amintiți-vă întotdeauna următoarele cuvinte și aveți curajul de a le transmite mai departe. În orice situație a vieții noastre, vom descoperi că nu suntem niciodată singuri. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, suntem întotdeauna iubiți, iertați și încurajați de El”, a transmis Papa Leon al XIV-lea publicului de la UNTOLD.

Mesajul a venit într-un context cu totul diferit de atmosfera obișnuită a unui festival de muzică electronică și a transformat finalul serii într-unul dintre momentele aparte ale ediției din acest an.

Padre Guilherme a urcat pe scenă în jurul orei 4:00 dimineața și a mixat aproape o oră și jumătate. El a fost ultimul artist care a urcat pe Main Stage la ediția din acest an a festivalului.

Înainte să urce pe scena UNTOLD, Padre Guilherme a participat la liturghie

Prezența preotului-DJ la Cluj nu s-a rezumat la festival.

Duminică dimineața, înainte de show-ul de la UNTOLD, Padre Guilherme a concelebrat liturghia în noua catedrală greco-catolică din Cluj-Napoca, dedicată Martirilor și Mărturisitorilor Credinței din Secolul XX, potrivit publicației Ziua de Cluj.

Câteva ore mai târziu, el a trecut de la altar la scena principală a celui mai mare festival de muzică electronică din România, unde și-a încheiat setul cu mesajul transmis de Papa Leon al XIV-lea.