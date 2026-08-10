Un bărbat s-a apucat să escaladeze Cheile Rudăriei din Munții Banatului în papuci. A sunat la Salvamont ca să fie salvat

Un tânăr a vrut să escaladeze Cheile Rudăriei din Munţii Banatului în papuci FOTO: Facebook/ Salvamont Caraș-Severin

Un bărbat care a vrut să escaladeze duminică Cheile Rudăriei din Munții Banatului în papuci și pantaloni scurți s-a trezit într-o situație imposibilă și a sunat la 112 ca să ceară ajutorul salvamontiștilor din Caraș-Severin pentru a fi salvat.

„Inconştienţă, teribilism, nepăsare, probabil nu vom afla vreodată... S-a întâmplat pe Cheile Rudăriei, un tânăr a urcat la aproximativ 20 m înălţime fără niciun fel de echipament sau cunoştinţe în escaladă ori alpinism, incapabil în a se deplasa, a apelat pentru ajutor", a scris pe Facebook Salvamont Caraş-Severin.

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Salvamontiştii au mai spus că s-au mobilizat forţe serioase în acest caz cu un grad de dificultate ridicat, în condițiile în care ziua de duminică a fost una aglomerată, cu multe intervenții, inclusiv incendii de vegetaţie care îngreunează intervenţiile.

În momentul în care tânărul a solicitat ajutorul, salvamontiştii erau în drum spre alt incident, pe Cheile Nerei, la aproximativ 2 ore de condus maşina, în condiţiile în care personalul Salvamont Caraş- Severin este unul subdimensionat.

„Pe această cale vă cerem prudenţă, să analizaţi cu atenţie traseul ales, echipamentul să fie adecvat pentru ce urmează să faceţi şi nu ar fi rău să anunţaţi pe cineva drag despre planul pe care îl aveţi. Mulţumim colegilor de la formaţia Băile Herculane pentru efortul depus şi celorlalte instituţii pentru implicare", a mai transmis Salvamont Caraş- Severin.