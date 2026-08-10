Superiahtul de 300 de milioane de dolari al lui Zuckerberg "ar fi refuzat repetat" să ajute o navă mică, rămasă fără combustibil

Superiahtul de 300 de milioane de dolari al lui Zuckerberg "ar fi refuzat repetat" să ajute o navă mică, rămasă fără combustibil. FOTO: Profimedia Images

Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, a ajuns în centrul unui scandal după ce echipajul superiahtului său de 300 de milioane de dolari ar fi refuzat "în repetate rânduri" să ajute o ambarcațiune rămasă fără combustibil, în Alaska. Barca și oamenii aflați la bord au fost salvați în cele din urmă de o navă de croazieră mai mică, deși aceasta se afla la o distanță mai mare, scrie The Guardian.

Zuckerberg nu se afla la bord în acel moment, a declarat un purtător de cuvânt pentru Forbes.

Ambarcațiunea, cu o lungime de aproximativ 6,4 metri, rămăsese fără combustibil între localitățile Petersburg și Juneau. Potrivit Alaska Beacon, salvarea a fost realizată de echipajul unei nave de croazieră care se afla mai departe decât iahtul lui Zuckerberg.

"Mă aflu într-o croazieră în Alaska, la bordul unei nave mici, împreună cu fiul meu", a scris pe Bluesky un pasager al navei Wilderness Legacy, operată de UnCruise Adventures.

"Nava noastră a salvat aseară o ambarcațiune rămasă în dificultate. Se pare că am intervenit după ce Paza de Coastă a contactat prin radio iahtul lui Mark Zuckerberg, care era mai aproape, iar echipajul acestuia a refuzat în repetate rânduri să răspundă. Aproape toți pasagerii au huiduit când căpitanul ne-a povestit ce s-a întâmplat", a continuat acesta.

Brian Baker, purtător de cuvânt al lui Zuckerberg și al soției sale, Priscilla Chan, a oferit însă o altă explicație. El a declarat pentru Forbes că cei doi nu se aflau la bordul iahtului Launchpad, iar echipajul navei folosea un alt canal radio.

Potrivit lui Baker, în momentul în care membrii echipajului au verificat mesajul transmis, "operațiunea de salvare era deja în desfășurare".

Miliardarul a fost criticat de-a lungul timpului pentru efectele platformelor sale sociale asupra societății, pentru apropierea sa recentă de Donald Trump, dar și pentru stilul său de viață luxos și izolat.