Răsturnare de situație în Australia. O păpușă "foarte realistă", cu piercing și vânătăi, găsită într-o valiză, a pus pe jar poliția

1 minut de citit Publicat la 10:29 10 Aug 2026 Modificat la 10:29 10 Aug 2026

O păpușă "foarte realistă", cu piercing și vânătăi, găsită într-o valiză, a pus pe jar poliția, care a crezut că e un corp uman. FOTO: Getty Images

Poliția australiană a deschis o anchetă după ce într-o valiză abandonată pe marginea unui drum a fost găsit ceea ce părea a fi un cadavru. Testele criminalistice au arătat însă că presupusa victimă era, de fapt, o păpușă extrem de realistă. Valiza a fost descoperită de doi bărbați pe marginea unui drum, la aproximativ 230 de kilometri sud-vest de Sydney, scrie BBC.

Luni, poliția a anunțat deschiderea unei anchete pentru omor, iar cazul a atras imediat atenția publicului. Câteva ore mai târziu, autoritățile au revenit asupra informației și au precizat că analizele criminalistice confirmaseră că în valiză nu se aflau rămășițe umane.

Comisarul de poliție Linda Bradbury a explicat că obiectul fusese confundat inițial cu un corp omenesc deoarece avea un aspect foarte realist.

"Am confirmat însă, prin alte metode, că nu este vorba despre rămășițe umane", a declarat aceasta.

Potrivit poliției, păpușa era îmbrăcată, avea păr și piercing în nas. De asemenea, pe corpul păpușii erau semne care semănau cu vânătăi și zgârieturi.

Bradbury a precizat că echipele criminalistice și anchetatorii au ajuns la fața locului duminică și au respectat toate procedurile necesare.

"Încercăm să intervenim cât mai puțin într-un posibil loc al unei infracțiuni, pentru a păstra probele și corectitudinea anchetei", a explicat ea. Comisarul a adăugat că nu regretă modul în care autoritățile au gestionat cazul.

Cu doar câteva ore înainte de clarificarea situației, Bradbury declarase în fața presei că descoperirea fusese șocantă pentru cei doi bărbați.

Aceștia ieșiseră la o plimbare cu mașina în weekend și opriseră pentru a face o pauză când au observat valiza.

Reprezentanta poliției a subliniat că bărbații au luat decizia corectă atunci când au raportat descoperirea.

"Ieri au fost afectați de ceea ce au văzut. Îi vom contacta pentru a-i anunța că nu era vorba despre rămășițe umane", a spus Bradbury.

În urma rezultatelor analizelor, poliția australiană a închis ancheta.