Oana Gheorghiu: "Este pentru prima oară în istorie când sindicatele protestează pentru că li se vor mări salariile"

Premierul Ilie Bolojan și vicepremierul Oana Gheorghiu. Foto: gov.ro

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a afirmat, duminică seară, că prin Legea salarizării nu se pierd bani din salarii. ”Este pentru prima oară în istorie când sindicatele protestează pentru că li se vor mări salariile”, susţine Gheorghiu.

"Legea asta vine să traseze o coloană vertebrală, astfel încât toată lumea, la muncă egală, să primească un salariu egal şi, evident, se acordă nişte sporuri în acele meserii care sunt mai complicate. Nu există reducere de venituri. (...) Nimeni nu va pierde niciun ban. Este pentru prima oară în istorie când sindicatele protestează pentru că li se vor mări salariile. Pentru mine este de neînţeles", a declarat Oana Gheorghiu.

"PSD se comportă precum copiii din curtea şcolii care fac bullying. Eu asta este o percepţie pe care o am. Facem ceva ca să le arătăm ăstora cine suntem noi", a spus ea, la Digi24, întrebată despre opoziţia PSD faţă de legea salarizării şi faţă de alte măsuri legislative.

Oana Gheorghiu spune că proiectul de lege ar putea fi dezbătut în Parlament săptămâna viitoare.

"Înţeleg că săptămâna viitoare e posibil ca Parlamentul să se reunească din nou şi să supună dezbaterii această lege", a declarat ea, apreciind că, în caz contrar se pierd foarte mulţi bani.

"Pierdem foarte mulţi bani, iar în calculul deficitului pe anul acesta, reducerea deficitului, s-a ţinut cont şi de aceşti bani pe care îi aducem de la Uniunea Europeană. Deci avem nevoie absolută de aceşti bani", a explicat Gheorghiu.