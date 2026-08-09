Eugen Tomac, despre criza politică: „Președintele este pregătit să desemneze mâine un candidat” dacă are în spate o majoritate solidă

Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze noul guvern, în urmă cu două săptămâni. Foto: Hepta

La aproape 100 de zile de la demiterea, în Parlament, a Guvernului Bolojan, România continuă să funcționeze cu un cabinet cu puteri limitate. Europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan și primul premier desemnat după căderea guvernului, a explicat duminică, la Antena 3 CNN, unde se blochează ieșirea din criza politică în care ne aflăm.

Întrebat cine este favoritul lui Nicușor Dan pentru formarea guvernului – un tehnocrat sau un politician –, Tomac a evitat să dea un nume și susține că Președintele a făcut deja două desemnări, iar niciuna nu a găsit o majoritate în Parlament.

„Amintesc că președintele a făcut, până în prezent, două desemnări pentru a depăși acest moment: atunci când, pe 4 iunie, m-a propus pe mine pentru poziția de premier și, după ce am consultat partidele și am constatat că nu pot ajunge în fața Parlamentului să primesc un vot de încredere cu o echipă formată din profesioniști, mi-am depus mandatul; și, de asemenea, președintele a propus și o soluție politică care, din păcate, nu a primit vot de încredere din partea Parlamentului”, a declarat Tomac.

„Ne aflăm în acest blocaj tocmai pentru că partidele și-au autoimpus o serie de condiții”

În viziunea lui Tomac, responsabilitatea pentru impasul actual aparține partidelor, nu președintelui.

„Ne aflăm în acest blocaj tocmai pentru că partidele politice și-au autoimpus o serie de condiții la care nu vor să renunțe, și cred că este nevoie de foarte multă flexibilitate și maturitate politică pentru a depăși acest moment. Avem și două propuneri din partea partidelor politice, dar niciuna dintre aceste propuneri venite din partea partidelor politice nu oferă și o soluție de majoritate stabilă care să valideze un nou guvern. Prin urmare, credem că, în clipa în care partidele vor fi mult mai flexibile și vor da dovadă de mai multă deschidere pentru găsirea unui compromis rezonabil, evident, în acea clipă, vom avea și o nouă desemnare”, a spus el.

Tomac mai susține că „președintele este pregătit să desemneze mâine un candidat, dacă el anunță că are în spate o majoritate solidă, pe care îl susține”.

Întrebat dacă președintele i-a cerut explicații lui Ilie Bolojan despre întâlnirile cu liderul AUR, George Simion, Tomac a refuzat să comenteze: „Nu pot să comentez chestiuni care țin de discuțiile președintelui României cu ceilalți lideri politici”.

„România are în Parlament partide politice care nu pun sub semnul întrebării atașamentul nostru față de Uniunea Europeană. România are în Parlament partide care cred în seriozitatea parteneriatului cu Statele Unite și eu cred că partidele pro-occidentale pot găsi o soluție de compromis pentru a da și mai departe un guvern funcțional țării. Partidele care au o agendă antinațională cred că trebuie să-și demonstreze, în primul rând, că înțeleg ce înseamnă asumarea și să renunțe la acest discurs demagogic și populist. Prin urmare, cred că logica în care ne aflăm este de a găsi o soluție serioasă, predictibilă pentru partenerii externi ai României”, a spus el.

A refuzat, de asemenea, să comenteze varianta Alexandru Nazare pentru funcția de premier sau sugestia lui Crin Antonescu potrivit căreia președintele ar trebui să demisioneze dacă nu poate rezolva criza: „Nu voi comenta niciun nume legat de o posibilă desemnare. La fel, nu voi comenta opiniile politice ale unor actori cu privire la activitatea președintelui”.

Un nou guvern până la sfârșitul lunii și presiunea bugetului

„Este momentul ca și partidele să renunțe la o parte din condițiile autoimpuse și, evident, să găsim o soluție de compromis pentru a trece prin Parlament un nou Guvern de care România are nevoie, pentru că avem nevoie de un nou buget pe care trebuie să-l construim cu foarte multă seriozitate, de un buget care trebuie să treacă până la sfârșitul acestui an prin Parlament”, a mai declarat el.

Întrebat dacă spera într-un nou guvern la Palatul Victoria până la sfârșitul lunii și dacă urmează noi consultări, Tomac a răspuns că președintele le va convoca la momentul potrivit: „Președintele României este în contact permanent cu liderii politici și, în clipa în care va considera că este necesar să aibă loc și consultările oficiale, evident că ele vor avea loc și, în urma lor, se va desemna persoana pregătită să treacă prin Parlament un guvern cu puteri depline pentru a conduce țara”.

AUR și George Simion

Solicitat de analistul politic Cristi Roșu să spună clar la ce partide se referea când vorbea despre formațiuni „antinaționale”, Tomac a numit, în cele din urmă, un lider anume.

„Lideri politici care, prin comportamentul lor, au demonstrat că își doresc ca România să nu conteze în Europa și, evident, au pus sub semnul întrebării parteneriatul nostru cu Statele Unite. Și aici este și George Simion”, a declarat el.

Confruntat cu observația că Ilie Bolojan s-a întâlnit între timp de două ori chiar cu Simion, Tomac a evitat să dea un răspuns clar: „Nu vreau să intru într-o polemică cu nimeni. Am spus doar că există lideri politici care trebuie să demonstreze că înțeleg cum funcționează regulile într-o societate democratică europeană și care sunt interesele României, pentru că până acum nu au demonstrat acest lucru”.