Miruţă îi cere lui Grindeanu să pună "Legea împotriva dezinformării" pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor: Dezinformarea face victime

Ministrul Apărării, Radu Miruță. Foto: Agerpres

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a reacţionat după incidentul cauzat de dezinformare şi fake news la Cluj, unde o ambulanţă a fost atacată cu pietre şi bâte pe motivul fals că ar "fura copii". Miruţă i-a cerut preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, să pună pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor Legea împotriva dezinformării". "Îl amendăm împreună, astfel încât să fie contribuția întregului Parlament. Vă voi recunoaște public meritele pentru adoptarea unei astfel de inițiative", i-a transmis Miruţă lui Grindeanu.

Ministrul interimar al Apărării susţine că legea împotriva dezinformării a fost depusă în Parlament în 2025. "A trecut tacit de Senat și este blocată la Camera Deputaților. E prea mult", mai spune Miruţă.

"Legea împotriva dezinformării trebuie adoptată. Am depus-o în Parlament în 2025. A trecut tacit de Senat și este blocată la Camera Deputaților. E prea mult.

Astăzi, o ambulanță aflată în misiune de salvare a fost atacată pentru că oamenii au crezut un video pe TikTok în care li se spunea că este „ambulanța neagră” care fură copii.

Aici nu mai vorbim doar despre o știre falsă pe Internet. Vorbim despre o minciună care a ieșit din telefon și a ajuns în stradă, transformându-se în violență împotriva unor oameni aflați într-o misiune de salvare.

Pe Internet nu putem lupta împotriva fiecărei minciuni prin sesizări individuale. Internetul este infinit mai vast decât orice registru în care se trece cu pixul câte o sesizare la ANCOM sau CNA.

Soluția împotriva algoritmilor care propagă astfel de dezinformări este tot cu algoritmi. Tehnic, soluția există. Trebuie doar transpusă în legislație, fără să atingem libertatea de exprimare.

Domnule Grindeanu, nu pentru că este legea mea, ci pentru sănătatea acestei țări: vă rog să puneți pe ordinea de zi a Camerei Deputaților proiectul de lege și să îl adoptăm.

Îl amendăm împreună, astfel încât să fie contribuția întregului Parlament. Vă voi recunoaște public meritele pentru adoptarea unei astfel de inițiative", a postat Miruţă pe Facebook.

Atenţionează că fake news-ul face victime în lumea reală

"Dar haideți să nu mai așteptăm următoarea victimă. Dezinformarea nu mai este doar ceea ce vedem pe ecran. A început să producă victime în lumea reală.

Și dacă noi, statul, nu învățăm să combatem cu instrumente moderne o problemă creată de tehnologie, alții vor continua să folosească tehnologia pentru a face rău României", a încheiat Radu Miruţă.