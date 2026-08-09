Presa de stat din Iran publică imagini cu Ayatollahul Mojtaba Khamenei, fără a preciza când au fost filmate

Noi imagini cu ayatollahul Khamenei după dispariţia publică de 6 luni. Sursa foto: captură video Mehr, presa de stat din Iran

Agenția de știri iraniană Mehr, controlată de stat, a publicat o înregistrare video nedatată cu Mojtaba Khamenei, pe fondul speculațiilor care durează de luni de zile cu privire la starea de sănătate a noului ayatollah. Acesta nu a mai fost văzut în public de la atacul aerian efectuat de SUA şi Israel în februarie, în urma căruia și-au pierdut viața tatăl și predecesorul său, Ali Khamenei, notează NDTV.

„O înregistrare video cu Liderul Revoluției, Ayatollahul Seyyed Mojtaba Khamenei, difuzată în premieră”, a anunțat agenția sâmbătă, publicând materialul pe site-ul său.

Clipul, cu o durată de 12 secunde, îl înfățișa pe Mojtaba, despre care se spune că a suferit răni grave la nivelul feței și al picioarelor în atacul din 28 februarie, într-o stare bună de sănătate, așezat pe un covor, într-o încăpere închisă. Purtând un turban negru și o robă gri-deschis peste haine albe, acesta a fost surprins interacționând cu persoanele așezate în jurul său pe covor.

? Published for the first time



A video of religious science teaching by Ayatollah Mojtaba Khamenei pic.twitter.com/uFtIvZ0POy — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 19, 2026

Nu este clar când și unde au fost realizate imaginile. Pe 20 martie, postul public de radiodifuziune IRIB difuzase, de asemenea, o înregistrare video cu Mojtaba, izbitor de asemănătoare.

„Publicat pentru prima dată. O înregistrare video cu o lecție de științe religioase susținută de ayatollahul Mojtaba Khamenei”, se preciza pe X, fără a se menționa data sau locul.

Unde se află Mojtaba Khamenei?

De la numirea sa în funcția de al treilea Lider Suprem al Iranului, pe 8 martie, Mojtaba Khamenei a transmis mai multe declarații scrise prin intermediul agențiilor de știri de stat, însă nu a publicat nicio imagine sau înregistrare audio.

De asemenea, acesta nu a fost văzut la ceremoniile funerare ale tatălui său, care au avut loc luna trecută. Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat săptămâna aceasta că, în prezent, comunicarea cu Mojtaba este foarte „dificilă”.

„Este foarte dificil să comunicăm cu el în acest moment, dar, în orice caz, prezența sa este o sursă foarte mare de putere pentru noi, astfel încât să putem continua”, a spus el.

Pezeshkian, însă, a spus că a reușit să aibă întâlniri productive cu el și a fost întâmpinat cu „bunătate și o logică foarte sănătoasă”.

„Din păcate, situația actuală permite unor persoane rău intenționate să-l descrie diferit și să prezinte o imagine diferită despre el”, a spus el.

Președintele SUA, Donald Trump, a susținut luna trecută că Mojtaba a „dispărut în proporție de 90%”. Canalul 14 din Israel a relatat recent că Mojtaba se afla într-o „stare proastă”.