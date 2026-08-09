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Presa de stat din Iran publică imagini cu Ayatollahul Mojtaba Khamenei, fără a preciza când au fost filmate

M.P.
2 minute de citit Publicat la 14:34 09 Aug 2026 Modificat la 15:08 09 Aug 2026
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Mojtaba Khamenei
Noi imagini cu ayatollahul Khamenei după dispariţia publică de 6 luni. Sursa foto: captură video Mehr, presa de stat din Iran

Agenția de știri iraniană Mehr, controlată de stat, a publicat o înregistrare video nedatată cu Mojtaba Khamenei, pe fondul speculațiilor care durează de luni de zile cu privire la starea de sănătate a noului ayatollah. Acesta nu a mai fost văzut în public de la atacul aerian efectuat de SUA şi Israel în februarie, în urma căruia și-au pierdut viața tatăl și predecesorul său, Ali Khamenei, notează NDTV.

„O înregistrare video cu Liderul Revoluției, Ayatollahul Seyyed Mojtaba Khamenei, difuzată în premieră”, a anunțat agenția sâmbătă, publicând materialul pe site-ul său.

Clipul, cu o durată de 12 secunde, îl înfățișa pe Mojtaba, despre care se spune că a suferit răni grave la nivelul feței și al picioarelor în atacul din 28 februarie, într-o stare bună de sănătate, așezat pe un covor, într-o încăpere închisă. Purtând un turban negru și o robă gri-deschis peste haine albe, acesta a fost surprins interacționând cu persoanele așezate în jurul său pe covor.

Nu este clar când și unde au fost realizate imaginile. Pe 20 martie, postul public de radiodifuziune IRIB difuzase, de asemenea, o înregistrare video cu Mojtaba, izbitor de asemănătoare.

„Publicat pentru prima dată. O înregistrare video cu o lecție de științe religioase susținută de ayatollahul Mojtaba Khamenei”, se preciza pe X, fără a se menționa data sau locul.

Unde se află Mojtaba Khamenei?

De la numirea sa în funcția de al treilea Lider Suprem al Iranului, pe 8 martie, Mojtaba Khamenei a transmis mai multe declarații scrise prin intermediul agențiilor de știri de stat, însă nu a publicat nicio imagine sau înregistrare audio.

De asemenea, acesta nu a fost văzut la ceremoniile funerare ale tatălui său, care au avut loc luna trecută. Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat săptămâna aceasta că, în prezent, comunicarea cu Mojtaba este foarte „dificilă”.

„Este foarte dificil să comunicăm cu el în acest moment, dar, în orice caz, prezența sa este o sursă foarte mare de putere pentru noi, astfel încât să putem continua”, a spus el.

Pezeshkian, însă, a spus că a reușit să aibă întâlniri productive cu el și a fost întâmpinat cu „bunătate și o logică foarte sănătoasă”.

„Din păcate, situația actuală permite unor persoane rău intenționate să-l descrie diferit și să prezinte o imagine diferită despre el”, a spus el.

Președintele SUA, Donald Trump, a susținut luna trecută că Mojtaba a „dispărut în proporție de 90%”. Canalul 14 din Israel a relatat recent că Mojtaba se afla într-o „stare proastă”.

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Etichete: Iran Mojtaba Khamenei Război în Orientul Mijlociu

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