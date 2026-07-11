Noul ayatollah Khamenei promite „răzbunare pentru sângele” tatălui său. Numărul persoanelor vizate „figurează pe o listă”

Mojtaba Khamenei nu a apărut deloc public de când a fost numit în funcția supremă la Teheran.Foto: Profimedia Images

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a declarat sâmbătă că răzbunarea pentru 'sângele' predecesorului şi tatălui său ucis, Ali Khamenei, şi 'al tuturor martirilor' este cerută de naţiune şi 'va veni, inevitabil', transmit Reuters şi AFP, preluate de Agerpres.

„Promitem să răzbunăm sângele liderului martirizat şi al tuturor martirilor acestor două războaie, vărsat de ucigaşii criminali şi fără onoare”, a scris Khamenei în mesajul publicat pe contul său de Telegram.

Numele persoanelor vizate „figurează pe o listă”, a dat el asigurări.

Textul poartă data de vineri şi constituie primele declaraţii după ceremoniile funerare organizate pentru tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, în ultimele zile, la câteva luni după ce acesta a fost ucis în atacurile aeriene americano-israeliene din 28 februarie.

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat sâmbătă că va bombarda Iranul cu „1.000 de rachete”, în cazul în care regimul de la Teheran va încerca să-l asasineze.

„1.000 de rachete sunt încărcate și gata de a fi lansate împotriva Republicii Islamice Iran, iar alte câteva mii vor urma, în cazul în care guvernul iranian își va pune în aplicare amenințările, rostite în toate colțurile lumii, de a asasina, ori de a încerca să-l asasineze pe actualul președinte al Statelor Unite ale Americii, în cazul de față, eu!”, a spus Trump, într-o postare publicată pe rețeaua Truth Social.