Trump critică Spania din cauza crizei migranților din Ceuta: "Așa vom fi și noi peste trei ani dacă democrații ajung la putere”

Trump, despre criza din Ceuta: "Este teribil. Priviți această imagine. Așa vom ajunge noi peste trei ani dacă va câștiga tabăra greșită" / Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a descris vineri drept "teribilă" situația din exclava spaniolă Ceuta, unde peste 60.000 de migranți au pătruns ilegal. El a declarat că SUA va ajunge în aceeași situație, dacă opoziția democrată câștigă alegerile prezidențiale în anul 2028, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

"Este teribil. Priviți această imagine. Așa vom ajunge noi peste trei ani dacă va câștiga tabăra greșită", a spus Trump la postul Fox News. Americanii 'nu vor trăi foarte bine' dacă vor câștiga democrații, a insistat el.

Imediat ce a revenit la Casa Albă în ianuarie anul trecut, Trump a oprit fluxurile migratorii la granița cu Mexicul și a impus măsuri de restrângere a dreptului de azil.

De asemenea, el a ordonat desfășurarea Gărzii Naționale în mai multe orașe guvernate de opoziția democrată, inclusiv Los Angeles și Washington, pentru a combate criminalitatea și a sprijini activitatea poliției imigrației (ICE), instituție care pune în aplicare măsurile sale de combatere a migrației ilegale, un fenomen scăpat de sub control în timpul fostului președinte democrat Joe Biden.

În exclava spaniolă Ceuta, situată pe costa marocană a Africii, au pătruns în ultimele zile circa 60.000 de migranți ilegali, marea majoritate în ultimele 24 de ore, venind înot sau prin escaladarea gardului de la frontieră.

Totuși, potrivit Ministerului de Interne spaniol, până vineri după-amiază circa 25.000 dintre acești migranți au revenit în Maroc. Corpurile a 34 de migranți au fost recuperate de pe coastă după ce au murit înecați în timp ce înotau spre Ceuta.

Mai devreme vineri, într-o declarație emisă de Casa Albă, Washingtonul i-a reproșat premierului socialist spaniol Pedro Sanchez că a determinat această criză prin promovarea unor 'politici globaliste'.

Guvernul de la Madrid a lansat anul acesta un program de legalizare a situației imigranților ilegali, prin care mai mult de o jumătate de milion de imigranți fără acte au obținut deja un statut legal în Spania.

Premierul Pedro Sanchez a declarat vineri că valul migrator brusc și masiv din Ceuta este generat de o interpretare pe care grupările mafiote ale traficanților au dat-o unei hotărâri recente a justiției spaniole referitoare la returnarea migranților sosiți pe mare.