Protest rar la Moscova. Ruşii au ieşit în stradă să apere clădirea în care URSS fabrica lămpile pentru stelele roşii de pe Kremlin

Clădirea ar urma să fie demolată. Captură video

O campanie pentru protejarea unei clădiri industriale sovietice emblematice din Moscova, ameninţată de proiecte imobiliare, a adunat mii de susţinători, într-un rar exemplu de mobilizare civică în Rusia, relatează Reuters vineri, citată de Agerpres.



Fabrica Elektrozavod, cu zidărie în stil neogotic, creneluri şi mozaicuri colorate, domină de peste un secol cartierul din estul Moscovei în care se află. În perioada sovietică, uzina producea echipamente electrice pentru întreaga Uniune Sovietică, inclusiv lămpi folosite la stelele roşii de pe turnurile Kremlinului.





Clădirea a rămas abandonată după un incendiu produs la începutul anului 2025, iar activiştii spun că există riscul demolării sale pentru a face loc unor clădiri rezidenţiale înalte.



"Am aflat despre ameninţarea demolării în urmă cu aproximativ un an şi jumătate, după incendiu", a declarat Alia, una dintre organizatoarele campaniei de protejare a fabricii.



Două petiţii pentru salvarea Elektrozavod au strâns împreună peste 21.000 de semnături, un nivel semnificativ de susţinere într-o perioadă în care protestele publice împotriva deciziilor autorităţilor au devenit tot mai riscante în Rusia.



Compania de dezvoltare imobiliară Etalon Group a declarat luna trecută pentru agenţia TASS că intenţionează să păstreze faţadele şi elementele istorice ale fabricii, integrându-le într-un nou proiect urban. Activiştii rămân însă sceptici şi spun că nu este clar cum va fi protejată în realitate moştenirea clădirii.



Istoricul şi specialistul în arhitectură industrială Inna Krâlova a subliniat importanţa fabricii pentru memoria oraşului. "Aici au lucrat foarte mulţi oameni, 23.000 de muncitori. Era un oraş în sine", a spus ea.



Campania pentru salvarea Elektrozavod face parte dintr-un efort mai amplu de protejare a patrimoniului istoric al Moscovei, pe fondul îngrijorărilor privind modificările legislative care, potrivit grupului civic Arhnadzor, ar putea slăbi protecţia unor clădiri istorice.



"Avem din ce în ce mai puţine posibilităţi de a construi un dialog cu dezvoltatorii în viitor", a avertizat Krâlova.