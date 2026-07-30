Singura țară care produce suficientă mâncare pentru locuitorii ei

1 minut de citit Publicat la 07:00 30 Iul 2026 Modificat la 07:00 30 Iul 2026

Guyana este singura țară care poate asigura din producția proprie toate cele șapte grupe alimentare esențiale. Foto: Getty Images

Doar o singură țară din lume produce suficientă hrană pentru a-și acoperi integral necesarul alimentar al populației, fără să depindă de importuri. La această concluzie au ajuns cercetători din Germania și Marea Britanie, care au analizat capacitatea de producție alimentară a 186 de state, potrivit Science Alert.

Potrivit studiului, publicat în revista Nature Food, Guyana este singura țară care poate asigura din producția proprie toate cele șapte grupe alimentare esențiale analizate de cercetători.

Pe următoarele locuri se află China și Vietnam, care reușesc să producă suficiente alimente pentru șase dintre cele șapte categorii.

Puține țări sunt cu adevărat autosuficiente

Studiul, realizat de cercetători de la Universitatea din Göttingen și Universitatea din Edinburgh, arată că doar una din șapte țări produce suficiente alimente pentru cel puțin cinci dintre cele șapte grupe alimentare analizate.

În schimb, peste o treime dintre state sunt autosuficiente în cel mult două categorii de alimente.

La polul opus se află șase teritorii care nu reușesc să își acopere necesarul în nicio categorie alimentară: Afganistan, Emiratele Arabe Unite, Irak, Macao, Qatar și Yemen.

Nici alianțele economice nu sunt complet independente

Cercetătorii au analizat și capacitatea unor uniuni economice de a-și hrăni populația.

Rezultatele arată că nici acestea nu sunt complet autosuficiente. De exemplu, Consiliul de Cooperare al Golfului produce suficientă hrană doar în categoria cărnii, în timp ce organizațiile regionale din Africa de Vest și zona Caraibelor își acoperă necesarul doar pentru două grupe alimentare.

Mai mult, nicio uniune economică analizată nu produce suficiente legume pentru întreaga populație.

Comerțul internațional rămâne esențial

Autorii studiului subliniază că majoritatea statelor depind de importuri pentru a asigura o alimentație echilibrată.

În multe cazuri însă, peste jumătate din produsele alimentare importate provin de la un singur partener comercial, ceea ce face țările vulnerabile în cazul unor crize economice, conflicte sau restricții comerciale.

„Comerțul internațional și cooperarea dintre state sunt esențiale pentru asigurarea unei alimentații sănătoase și sustenabile. Totuși, dependența excesivă de un singur furnizor poate face țările vulnerabile”, a explicat economistul Jonas Stehl, unul dintre autorii studiului.

Specialiștii consideră că diversificarea surselor de aprovizionare și construirea unor lanțuri de distribuție mai rezistente vor deveni tot mai importante pentru securitatea alimentară globală în anii următori.