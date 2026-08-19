Dunărea rămâne la un nivel extrem de scăzut. Debitul la intrarea în România va fi de trei ori sub media lunii august

<1 minut de citit Publicat la 09:25 19 Aug 2026 Modificat la 09:25 19 Aug 2026

Debitul Dunării la intrarea în România va scădea sub nivelul minim record din 1985, potrivit INHGA. Foto: Profimedia Images

Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) se menţine la 1300 m3/s în următoarele trei zile, urmând ca, până în 25 august, să ajungă la 1350 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii august (3900 m3/s), arată prognoza publicată de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi, în general, în scădere uşoară.

Debitele Dunării, care au ajuns la cele mai mici valori din istorie, au determinat închiderea celor două reactoare ale Centralei de la Cernavodă, care asigurau aproximativ 20% din energia dispecerizabilă.

Ministerul Energiei a anunţat, în repetate rânduri, că Sistemul Electroenergetic Naţional dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producţie rezultat din oprirea Unităţii 2 de la Cernavodă, printre care producţia eoliană, Grupul energetic Rovinari 4 şi producţia hidro.

Totodată, Sistemul Electroenergetic Naţional dispune de o capacitate transfrontalieră ridicată, de aproximativ 4.000 MW, care să permită importuri de energie electrică.