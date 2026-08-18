Vineri ar fi cea mai grea zi pentru sistemul energetic. România are cărbune pentru 2 săptămâni. Când s-ar putea redeschide Cernavodă

Centrala de la Cernavodă (CNE). Sursa foto: Agerpres

Comandamentul Energetic s-a reunit pentru a analiza situația din sistemul energetic și pentru a lua măsuri urgente pentru prevenirea unui blackout. Autoritățile se așteaptă la un nou vârf de consum în zilele următoare, când canicula va acoperi toată țara și fac strategia pentru a menține echilibrul. Între timp, situația de la Cernavodă devine tot mai îngrijorătoare – debitul Dunării se menține tot mai scăzut și va mai scădea în zilele următoare.

În acest moment, nu există un termen clar pentru reluarea funcționării celor două reactoare, însă autoritățile speră ca până la 31 august să le poată reporni sau să poată reporni măcar unul dintre cele două.

Vineri ar fi cea mai dificilă zi pentru sistemul național de energie

Robert Kiss: Ați avut azi un comitet energetic, ce s-a discutat acolo și ce ne puteți spune despre zilele următoare. Am văzut mesajul Transelectrica de astăzi. În momentul de față, sistemul energetic național e stabil, însă în zilele următoare, când vom vorbi de un val de căldură care va acoperi România, e posibil ca în țară consumul să crească foarte mult. Ce ne puteți spune?

Cristian Bușoi: Într-adevăr, prin decizia domnului prim-ministru, avem aceste comitete și comandamente energetice care se reunesc la o perioadă mult mai frecventă decât cea din mod obișnuit.

Dimineață, s-a trecut în revistă situația pentru această săptămână, situația regională. Aici avem câteva vești bune, în primul rând, în Bulgaria sunt lucrurile stabile, nu a existat până acum niciun efect și nu se estimează ca în perioada imediat următoare să fie afectată centrala de la Kozlodui. Ungaria, care a avut închisă mare parte din capacitatea nucleară a început încetul cu încetul să redeschidă, de la 250 a crescut la 500 de MW, prin funcționarea unuia din cele patru grupuri din cei 2000 de MW pe care-i are.

Asta reduce puțin presiunea pe import. În aceste zile am avut un sprijin important, având o producție pe bază de eolian crescută. A bătut vântul în România și asta a însemnat o creștere a producției, ajungând chiar peste 1000 MW pe seară, producție din eolian.

Importurile au fost sub 2000 MW, în weekend chiar în jur la 1000 în orele de vârf, un lucru foarte pozitiv pentru că importurile înseamnă și un cost mai crescut decât era în cazul electricității furnizate de Nuclearelectrica.

Robert Kiss: Când preconizați că va fi cea mai dificilă zi?

În această săptămână, avem câteva zile de caniculă și, înțeleg că, din prognoze, așa cum a fost astăzi prezentată situația, vineri am avea un vârf de caniculă care probabil va genera și un vârf de consum din cauza aerului condiționat.

Dar chiar și așa, ținând cont că va funcționa grupul 4 de la Rovinari, grupul de rezervă, că Hidroelectrica e pregătită să folosească apele din lacurile de rezervă pentru a adăuga un plus de MW, mai ales în vârful de sarcină, că centralele pe gaz merg la capacitate mare, și OMV și Romgaz.

În acest moment nu există probleme pentru asigurare diferenței din importuri mai ales din țările din jur și mai ales din Bulgaria.

Pe această săptămână nu vedem efecte și impact pe consumul marilor consumatori industriali. Nu există în plan limitări. Evident, decuplările sunt excluse. În ce privește populația, ea nu va avea de suferit în niciun scenariu. Doar că rămâne recomandarea pe care și domnul prim-ministru și alți colegi din guvern și colegii din Ministerul Energiei o fac către toți cei care pot să-și mute anumite activități energo-intensive cu consum mare de electricitate din zona orelor de vârf către alte ore sau către zilele de weekend.

Bușoi: Resursele de cărbune vor dura două săptămâni

Robert Kiss: Ce se întâmplă când se termină resursele de cărbune?

Cristian Bușoi: Resursele sunt mai mari pentru că avem și unele rezerve care sunt constituite conform normativelor și pot fi accesate. Vorbim de un orizont de timp de două săptămâni, adică sfârșitul lunii august. Asta înseamnă că dacă reușim să reopornim la începutul lunii septembrie centrala de la Cernavodă e exact perioada pe care o trecem, fără să mai fie nevoie să apelăm la importuri foarte ridicate. Dacă s-ar prelungi această perioadă sau dacă ar apărea probleme sau un calcul poate greșit la rezerve de cărbune, deși vorbim de lucruri verificate și rezerve care există... diferența s-ar compensa din import, nu există un risc.

(...)

Previziunile arată prost pentru următoarele zece zile. Deși există unele precipitații în bazinul Dunării, în Austria și Germania care se vor regăsi și în România. Tot azi am avut o convorbire video cu omologul din Ungaria, ministrul adjunct Toth, previziunile lor sunt să redeschidă centrala Paks datorită creșterii debitului Dunării, spre sfârșitul lunii. Mai durează câteva zile până ce asta se va vedea și în România.