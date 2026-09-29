Dronă detectată de radarele armatei la nord de Isaccea, lângă frontiera cu Ucraina. Mesaj Ro-Alert în Tulcea

<1 minut de citit Publicat la 07:24 29 Sep 2026 Modificat la 07:24 29 Sep 2026

Dronă detectată de radarele armatei la nord de Isaccea, lângă frontiera cu Ucraina. Mesaj Ro-Alert în Tulcea. Sursa foto: Getty Images

O dronă care înainta la nord de Isaccea, lângă frontiera fluvială cu Ucraina, a fost detectată, în noaptea de luni spre marţi, de radarele Ministerului Apărării. Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei.



Potrivit MApN, în noaptea de 28 spre 29 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană ce evolua la nord de Isaccea, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.



Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situaţiei.



Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 01:51 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.



Alerta aeriană a încetat la ora 02:10.



Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional, precizează MApN.