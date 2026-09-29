Rubio: Un „actor străin” e implicat în complotul terorist care viza baza RAF folosită de americani. Bărbații arestați au fost eliberați

O fermieră a alertat poliția după ce a văzut "mulți bărbați cu glugi și măști" lângă baza RAF. FOTO: CNN

Secretarul de stat american Marco Rubio spune că un „actor străin” ar fi implicat în presupusul complot terorist care viza baza britanică RAF Fairford, folosită de armata SUA. Declarația vine după ce cei cinci britanici arestați în apropierea bazei au fost eliberați pe cauțiune, în timp ce ancheta privind o posibilă legătură cu un stat străin continuă. Decizia a stârnit critici din partea președintelui american Donald Trump, scrie CNN.

„Ceea ce s-a întâmplat în acest weekend ar fi putut fi și a fost o amenințare foarte serioasă”, a declarat Rubio luni seară pentru Fox News, adăugând că „urmează să apară mult mai multe informații”. „Este ceva în care a fost în mod clar implicată mâna unui actor străin. Nu voi intra încă în prea multe detalii”, a adăugat el.

Cinci bărbați, ale căror identități nu au fost dezvăluite, au fost arestați duminică dimineață în apropierea bazei de la Fairford, în vestul Angliei, de unde bombardiere americane B-1 au efectuat misiuni împotriva Iranului.

Suspecții, despre care poliția a precizat că sunt cetățeni britanici cu vârste cuprinse între 23 și 25 de ani, originari din zona Londrei, au fost însă eliberați luni pe cauțiune. Decizia a stârnit critici din partea președintelui american Donald Trump, care a declarat: „Eu nu aș fi făcut asta”.

Trump a spus că suspecții „ar putea fi” legați de Iran. „Știu răspunsul, pot fi foarte precis, dar prefer să nu spun”, le-a declarat el jurnaliștilor aflați în Biroul Oval.

Comentariile lui Rubio, potrivit cărora cazul a implicat „în mod clar” un actor străin, au fost mai categorice, deși secretarul de stat american a refuzat să ofere detalii.

„Cred că acest lucru ne leagă de realitatea cu care ne confruntăm. Vorbim despre elemente din lume și, în cazul Iranului, de exemplu, care au amenințat deschis că vor ataca interese americane la nivel global”, a spus el.

Rubio a remarcat că oamenii au fost „tulburați” de vestea că suspecții au fost eliberați, dar a declarat că autoritățile britanice au fost „foarte cooperante și au gestionat situația foarte bine”.

Eliberarea celor cinci suspecți nu înseamnă că ancheta s-a încheiat, iar toți cei cinci vor fi supuși unor condiții stricte privind deplasările lor, au precizat luni polițiștii britanici specializați în combaterea terorismului.

Mai multe publicații britanice au relatat, citând surse, că în partea din spate a dubelor conduse de bărbați nu au fost găsiți explozibili și că eliberarea rapidă pe cauțiune ar putea indica faptul că pericolul nu era atât de iminent pe cât s-a crezut inițial. Legislația britanică antiterorism permite poliției să rețină suspecții timp de până la 14 zile.

Locuitorii se întorc la casele lor

Marea Britanie nu a confirmat public, până în prezent, existența unei legături cu un actor străin. Downing Street a declarat că nu are deocamdată un răspuns la comentariile lui Trump și a îndrumat CNN către declarațiile anterioare ale poliției.

Laurence Taylor, ofițer superior din cadrul poliției britanice specializate în combaterea terorismului, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că poliția analizează incidentul din toate perspectivele, „inclusiv posibilitatea ca acesta să fi fost comis în mod activ de intermediari sau de persoane care, în mod conștient sau inconștient, acționează în numele unui stat străin”.

Premierul britanic Andy Burnham a prezidat luni o reuniune COBRA, comitetul responsabil de gestionarea situațiilor de urgență națională.

Ministrul de Interne Shabana Mahmood a declarat că, luni după-amiază, ora locală, „zona este acum sigură”. Un cordon de poliție rămâne instituit în jurul celor trei vehicule găsite la fața locului.

Localnicii din zonaă au fost anunțați luni seară de poliție că se pot întoarce la casele lor.

Imaginile aeriene difuzate duminică au arătat un robot de intervenție pentru dezamorsarea bombelor deplasându-se printre dubele aflate într-o zonă împădurită din apropierea bazei. Ușile din spate a două dintre vehicule erau deschise, iar în apropiere puteau fi observate mai multe obiecte negre de dimensiuni mari împrăștiate pe teren.

Ulterior, echipele CNN aflate în apropiere au auzit ceea ce păreau a fi două explozii controlate, provenind din direcția satului unde au fost găsite dubele.

Iranul neagă orice implicare

Iranul a negat anterior orice implicare în incident. Ambasada iraniană de la Londra a transmis luni un comunicat în care „condamnă ferm speculațiile nefondate și răuvoitoare publicate de unii britanici și de unele instituții media, care încearcă să lege Iranul de arestarea celor cinci suspecți în apropierea bazei RAF Fairford”.

Ambasada Iranului nu a comentat încă declarațiile lui Trump.

În iulie, Gardienii Revoluției Islamice din Iran au menționat în mod explicit utilizarea bazei Fairford de către bombardierele americane, avertizând Marea Britanie că „orice bază folosită pentru agresiuni împotriva teritoriului iranian constituie o țintă legitimă pentru forțele noastre”.

Duminică, Trump a calificat arestările drept „fantastice”, afirmând că SUA și Marea Britanie îi investigau pe cei cinci bărbați „de mult timp”.

Autoritățile britanice nu au comentat însă această afirmație. Nu este clar dacă cei cinci bărbați se aflau sub supraveghere înainte de a ajunge în zona Fairford în primele ore ale zilei de duminică.

În declarațiile publice, poliția britanică afirmă că a fost alertată cu privire la prezența bărbaților în apropierea bazei de către localnici.

„Cu glugile trase și cu fețele acoperite”

Fotografii cu bărbații fără cămăși și cu mâinile legate la spate au apărut duminică în presa britanică.

Aceștia au fost reținuți inițial în baza legislației privind deținerea de explozibili, iar ulterior au fost arestați și sub suspiciunea de „pregătire a unui act terorist”, potrivit unui comunicat al poliției antiteroriste.

O localnică a declarat că i-a văzut întâmplător când se întorcea acasă sâmbătă seara.„Atât aleea, cât și drumul erau blocate de trei dube albe”, a spus ea.

Femeia, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a declarat pentru CNN că dubele erau parcate într-o „poziție ciudată”, la aproximativ 100 de metri de gardul bazei.

Ea a spus că erau „cu siguranță” mai mult de cinci bărbați în grup și că majoritatea aveau fețele acoperite. Cu toate acestea, autoritățile nu au indicat că ar căuta și alte persoane și au declarat duminică faptul că situația a fost ținută sub control. CNN a contactat poliția pentru a obține clarificări cu privire la această discrepanță.

Unii dintre bărbați au fugit pe câmp, iar alții s-au îndreptat spre satul din apropiere, a mai spus localnica.

Ea a sunat serviciile de urgență la ora 1:40, potrivit înregistrărilor telefonice pe care le-a prezentat CNN. În 10-15 minute, la fața locului au sosit polițiști înarmați.

„Cred că a fost pur și simplu noroc că am ajuns în sat aproximativ în același timp cu dubele”, a adăugat femeia, care este fermier.