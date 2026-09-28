Cinci bărbați arestați pentru terorism la baza RAF din Marea Britanie, folosită de americani. Alerta ar fi fost dată de localnici

Cinci bărbați arestați pentru terorism la baza RAF din Marea Britanie, folosită de americani. FOTO: CNN

Poliția britanică a arestat cinci bărbați suspectați de infracțiuni teroriste și legate de explozibili la baza aeriană RAF Fairford, folosită de forțele americane pentru operațiuni împotriva Iranului, după ce localnicii au alertat autoritățile în urma unor observații suspecte. Surse citate de presa britanică afirmă că operațiunea nu a fost declanșată în urma unor informații furnizate de serviciile de informații, ci datorită vigilenței locuitorilor din zonă, scrie CNN.

Echipe ale armatei specializate în neutralizarea bombelor se află la fața locului, iar zeci de locuințe din apropiere au fost evacuate preventiv, în timp ce ancheta continuă.

Arestările au fost făcute după ce poliția a primit informații de la locuitorii din zonă, la scurt timp după miezul nopții, a declarat Richard Ocone, un detectiv superior din comitatul Gloucestershire. Cei cinci bărbați nu au fost identificați, iar autoritățile nu au oferit informații despre un posibil motiv.

Vicki Evans, un ofițer superior din cadrul Counter Terrorism Policing, a confirmat: "Suntem în primele etape ale unei anchete, iar cinci bărbați au fost arestați. Așa cum era de așteptat, colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri pentru a înțelege circumstanțele incidentului."

Pe lângă suspiciunile privind infracțiuni legate de explozibili, bărbații au fost "arestați și sub suspiciunea de pregătire a unui act terorist", potrivit poliției antiteroriste. Legislația britanică privind terorismul permite poliției să îi rețină pe suspecți până la 14 zile înainte de a fi puși sub acuzare.

Președintele american Donald Trump a calificat arestările drept "fantastice", afirmând că SUA și Marea Britanie îi aveau pe suspecți sub investigație "de mult timp". "Colaborând cu Marea Britanie, a fost o operațiune extraordinară", le-a declarat Trump reporterilor aflați la Chicago. "Încercau să provoace pagube foarte mari bazei noastre, iar colaborarea cu britanicii a funcționat foarte bine". "I-am avut sub supraveghere mult timp și i-am prins", a spus el.

Cu toate acestea, mai multe publicații britanice, printre care BBC, The Guardian și The Telegraph, au relatat, citând surse, că operațiunea nu a fost declanșată în urma unor informații provenite din serviciile de informații, ceea ce sugerează că vigilența localnicilor ar fi putut juca un rol important în alertarea autorităților.

Ambasada SUA la Londra le-a transmis americanilor aflați în Marea Britanie să "dea dovadă de prudență și să fie atenți la propria securitate" în urma arestărilor.

Imagini aeriene par să arate un robot pentru neutralizarea bombelor deplasându-se printre trei camionete albe aflate într-o zonă împădurită din apropierea bazei. Ușile din spate ale două dintre vehicule erau deschise, iar în jur puteau fi observate mai multe obiecte negre de dimensiuni mari.

Duminică seara, echipele CNN aflate în apropierea gardului de securitate al bazei RAF Fairford au auzit ceea ce păreau a fi două explozii controlate, provenind din direcția localității Whelford.

Anterior, poliția din Gloucestershire le-a declarat jurnaliștilor că "unitatea armatei pentru neutralizarea dispozitivelor explozive continuă să examineze trei vehicule" în apropierea satului. CNN a solicitat un punct de vedere din partea Ministerului britanic al Apărării.

Daily Mail a publicat o înregistrare video despre care susține că prezintă mai multe persoane arestate la fața locului în primele ore ale zilei de duminică.

O localnică a declarat pentru CNN că a auzit elicoptere deasupra localității Whelford în jurul orei 2:00, iar vehiculele echipelor de genişti au sosit aproximativ o oră mai târziu.

Satul se află în apropierea bazei Royal Air Force de la Fairford, utilizată de bombardiere americane B-1 implicate în atacuri asupra Iranului și care servește drept punct de operare înaintat pentru US Global Strike Command, structura responsabilă de coordonarea loviturilor la distanță.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene americane de la Fairford, unde își are sediul 501st Combat Support Wing, a declarat pentru CNN: "Din motive de securitate operațională, nu vom discuta despre măsuri specifice de protecție a forțelor".

Unitatea "rămâne vigilentă și va lua măsurile necesare pentru a asigura siguranța și securitatea militarilor americani, a personalului civil, a contractorilor și a familiilor acestora", a precizat purtătorul de cuvânt.

Premierul este informat

Premierul britanic Andy Burnham le-a mulțumit duminică serviciilor de urgență pentru intervenție și locuitorilor din zonă pentru înțelegerea de care dau dovadă în timp ce "sunt efectuate verificări preventive". "Știu că incidentul de astăzi din apropierea RAF Fairford este profund îngrijorător pentru locuitorii din zonă și pentru numeroasele persoane care urmăresc evoluțiile din întreaga țară", a scris Burnham pe X.

Anterior, un purtător de cuvânt al guvernului a declarat că premierul primește permanent informații despre incident.

"Suntem recunoscători serviciilor de urgență, care au acționat rapid pentru a reține mai mulți suspecți și au luat măsuri pentru a menține comunitatea în siguranță", a declarat acesta. "Ar fi nepotrivit să facem alte comentarii în timp ce anchetele sunt în desfășurare."

"Putem fi liniștiți că situația este gestionată și că acesta este exact motivul pentru care echipele noastre de intervenție și Forțele Armate sunt pregătite 24 de ore din 24, 7 zile din 7", a declarat ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting. Incidentul reprezintă un avertisment cu privire la "amenințările cu care această țară se confruntă în fiecare zi", a declarat Streeting, citat de agenția britanică PA Media.

Un localnic, care a solicitat să nu îi fie dezvăluită identitatea, a declarat pentru PA Media că în ultimele săptămâni au fost intensificate măsurile de securitate în jurul bazei.

"Au pus vehicule grele, foarte grele, la toate porțile... tractoare foarte mari și tot felul de lucruri de acest gen", a spus localnicul.

Un alt locuitor a declarat pentru CNN că baza părea să fi fost recent în lockdown. "A fost ca un oraș-fantomă toată săptămâna", a spus acesta.

În martie, guvernul britanic a acordat Forțelor Aeriene americane permisiunea de a utiliza Fairford pentru a efectua lovituri asupra unor instalații iraniene de rachete folosite pentru atacarea navelor în Strâmtoarea Hormuz.

Câteva luni mai târziu, Marea Britanie a declarat că forțele sale armate sunt pregătite să protejeze țara împotriva oricărui atac, după ce Gărzile Revoluționare ale Iranului au avertizat în legătură cu permisiunea acordată bombardierelor americane de a opera de la bazele britanice.

"Forțele noastre armate sunt pregătite să mențină Regatul Unit în siguranță împotriva oricărui tip de atac, fie pe teritoriul nostru, fie din străinătate. Marea Britanie este pregătită 24 de ore din 24, 7 zile din 7, să se apere", a declarat un purtător de cuvânt al guvernului.