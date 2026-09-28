O femeie a fost ucisă de soț, în comuna Vrancea. Este al 28-lea caz de femicid din România, din acest an

Perimetru izolat de poliție. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Antena 3 CNN

La mai puţin de o săptămână după cazul șocant al Valentinei, tânăra ucisă și găsită plutind într-un geamantan în râul Olt, o altă femeie a fost ucisă de soţul ei, într-o comună din Vrancea. Acesta este al 28-lea caz de femicid din România de la începutul anului.

O ceartă izbucnită din cauza geloziei între cei doi a degenerat, iar soţul, cu cinci ani mai mare, a înjunghiat-o mortal.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, polițiștii au fost sesizați duminică, la ora 1.37, prin numărul unic de urgență 112, cu privire la un conflict izbucnit într-o locuință din comuna Gugești.

Din primele verificări, anchetatorii au stabilit că între cei doi soți ar fi izbucnit un conflict spontan, pe fondul geloziei. În timpul altercației, femeia, în vârstă de 27 de ani, ar fi fost înjunghiată de soțul său.

La fața locului au fost trimise de urgență un echipaj de poliție și un echipaj medical. În ciuda intervenției, femeia nu a mai putut fi salvată, iar cadrele medicale au declarat decesul.

În urma administrării probelor, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore pe soțul femeii, în vârstă de 32 de ani. Acesta este cercetat pentru violență în familie, sub forma omorului. Ulterior, instanța a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, care urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs crima.