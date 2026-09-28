Proiect. Sancțiuni mai dure pentru șoferii care intră pe contrasens: ar putea rămâne fără permis timp de trei ani

Șoferii care pătrund pe contrasens pe autostrăzile și drumurile expres din România ar putea rămâne fără permis. Foto: Getty Images

Șoferii care pătrund pe contrasens pe autostrăzile și drumurile expres din România ar putea rămâne fără permis și nu s-ar mai putea prezenta la examenul pentru obținerea unui nou permis timp de trei ani. Măsura este prevăzută într-un proiect legislativ înregistrat la Senat în 23 septembrie.

Inițiativa propune înăsprirea semnificativă a sancțiunilor aplicate pentru circulația pe contrasens pe autostrăzi și drumuri expres. În prezent, Codul rutier prevede pentru această faptă o amendă din clasa a IV-a de sancțiuni și suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

Potrivit proiectului, sancțiunea ar urma să fie modificată astfel încât circulația pe contrasens pe autostradă sau pe drum expres să fie sancționată cu amenda prevăzută în clasa a IV-a și anularea permisului de conducere, ca sancțiune contravențională complementară.

În plus, șoferul sancționat nu s-ar mai putea prezenta la un nou examen pentru obținerea dreptului de a conduce timp de trei ani de la data rămânerii definitive a sancțiunii.

Proiectul prevede și modificarea articolului 114 din OUG nr. 195/2002, astfel încât permisul de conducere să fie anulat în cazul în care titularul acestuia a fost sancționat contravențional pentru circulația pe contrasens pe autostradă sau drum expres, în condițiile prevăzute de noua reglementare.

Inițiatorii invocă numărul incidentelor

În expunerea de motive, inițiatorii proiectului susțin că numărul tot mai mare de incidente în care șoferii pătrund pe contrasens pe autostrăzi și drumuri expres indică faptul că sancțiunile actuale nu au un efect suficient de descurajant.

Inițiatorii atrag atenția asupra vitezei ridicate de deplasare specifice acestor categorii de drumuri și susțin că, în cazul unei coliziuni frontale, consecințele pot fi deosebit de grave.

„Din perspectiva dreptului la viață și la siguranță pe drumurile publice”, se arată în expunerea de motive, este necesară îndepărtarea din trafic a conducătorilor auto care pun în pericol direct viața celorlalți participanți la trafic prin încălcarea normelor de circulație.

Autorii propunerii consideră că anularea permisului pentru o perioadă de trei ani este proporțională cu gravitatea faptei și cu riscul generat de aceasta și susțin că măsura ar putea descuraja comportamentele periculoase și ar contribui la creșterea siguranței pe infrastructura rutieră de mare viteză.

Proiectul legislativ pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice a fost înregistrat la Senat pe 23 septembrie și urmează să parcurgă procedura legislativă.