Trump l-ar fi întrebat pe Xi dacă vrea să cumpere arme americane. Ce spune Casa Albă despre dezvăluirea ambasadorului SUA în China

SUA au adoptat de mult timp o poziție de ambiguitate strategică în ceea ce privește posibilitatea de a apăra Taiwanul în cazul unei invazii. FOTO: Hepta

Ambasadorul SUA în China, David Perdue, a declarat că Donald Trump i-ar fi oferit lui Xi Jinping posibilitatea ca Beijingul să cumpere arme americane, în timpul întâlnirii celor doi lideri de săptămâna trecută. Casa Albă și Departamentul de Stat au negat ulterior că SUA ar avea în plan vânzarea de arme către China, potrivit The Guardian.

David Perdue a declarat duminică pentru Fox News: "Președintele Trump continuă să spună: «Hei, noi vindem arme altor țări din întreaga lume». La un moment dat, chiar l-a întrebat pe președintele Xi dacă ar dori să cumpere și el."

Afirmația extraordinară a fost făcută în timpul unui interviu despre politica SUA față de Taiwan, care așteaptă de luni de zile ca Trump să aprobe un nou pachet de vânzări de arme în valoare de 14 miliarde de dolari, după ce anul trecut a fost anunțat un acord record, în valoare de peste 10 miliarde de dolari.

Nivelul de angajament al lui Trump față de protejarea Taiwanului a fost pus sub semnul întrebării anterior. În cadrul unei întâlniri cu Xi la Beijing, în luna mai, Trump a declarat că menține în așteptare pachetul de vânzări de arme către Taiwan, în valoare de 14 miliarde de dolari, descriindu-l drept o "monedă de negociere foarte bună" în relațiile cu China.

SUA au adoptat de mult timp o poziție de ambiguitate strategică în ceea ce privește posibilitatea de a apăra Taiwanul în cazul unei invazii. Însă, în baza Taiwan Relations Act, o lege veche de mai multe decenii, Washingtonul este obligat să furnizeze Taipeiului echipamente militare suficiente pentru a se apăra.

China nu a renunțat la utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra Taiwanului

Beijingul a declarat în repetate rânduri că se "opune cu fermitate" vânzărilor de arme americane către insula democratică, pe care o consideră o provincie separatistă, deși nu a guvernat-o niciodată, și nu a renunțat la utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra acesteia. În timpul întâlnirii lor de la Washington de săptămâna trecută, Xi i-a cerut lui Trump să se opună "independenței Taiwanului", potrivit unui comunicat al agenției oficiale chineze de presă Xinhua.

După interviul acordat de Perdue, Casa Albă a declarat pentru New York Times că SUA nu intenționează să vândă arme Chinei, în timp ce Departamentul de Stat a transmis: "Legislația americană interzice vânzările de arme către China și nu există nicio ofertă sau niciun plan de a vinde arme Chinei."

Înaintea interviului, viceministrul taiwanez de externe Chen Ming-chi a vorbit despre amenințarea militară severă reprezentată de China.

"Taiwanul se confruntă cu o situație gravă în strâmtoarea Taiwan. Chiar dacă economia Chinei este în declin, aceasta continuă să investească tot mai multe resurse în dezvoltarea capacității sale militare. În acest context, SUA înțeleg foarte bine nevoile noastre de apărare", le-a declarat el jurnaliștilor la Taipei.

Trump nu a mai menționat vânzarea de arme de la summitul de săptămâna trecută, declarând doar sâmbătă că Xi îi înțelege poziția în privința Taiwanului.

Perdue însuși a declarat vineri pentru CNBC că Trump nu a schimbat politica SUA față de Taiwan, inclusiv în ceea ce privește vânzările de arme.