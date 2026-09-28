Premieră pe Autostrada Sibiu-Pitești: Primul tunel forat din România este gata. Lucrările, finalizate cu șase luni înainte de termen

1 minut de citit Publicat la 10:01 28 Sep 2026 Modificat la 10:01 28 Sep 2026

Proiectul include tunelul Curtea de Argeș, 12 poduri și pasaje cu o lungime totală de aproximativ 2,5 kilometri. FOTO: captură video/Horațiu Cosma/Facebook

Primul tunel forat construit pe o autostradă din România a fost finalizat, pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu-Pitești, Curtea de Argeș-Tigveni, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, într-o postare pe Facebook.

Tunelul Curtea de Argeș are o lungime de 1,35 kilometri. Lucrările pe întregul sector de autostradă, cu o lungime de 9,86 kilometri, au fost finalizate cu șase luni înainte de termenul contractual.

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Potrivit lui Horațiu Cosma, urmează testarea instalațiilor și echipamentelor din tunel, apoi recepția lucrărilor pentru întregul sector. Circulația ar urma să fie deschisă în cursul lunii octombrie.

Lucrările pe Secțiunea 4 au fost realizate într-un teren dificil, cu dealuri instabile și alunecări de teren care au necesitat lucrări de consolidare și stabilizare.

Proiectul include tunelul Curtea de Argeș, 12 poduri și pasaje cu o lungime totală de aproximativ 2,5 kilometri, 660 de grinzi de beton, 375.000 de metri cubi de beton, 1,8 milioane de metri cubi de pământ excavat, 550.000 de metri cubi de umpluturi, 61 de kilometri de șanțuri și 120.000 de tone de asfalt. Pe sector a fost construit și un nod rutier la Tigveni.

În luna octombrie sunt prevăzute și obținerea acordului de mediu revizuit și a ultimelor autorizații de construire pentru tronsoanele montane ale Autostrăzii Sibiu-Pitești.

Potrivit lui Horațiu Cosma, acestea reprezintă "ultima bornă administrativă majoră" pentru întregul proiect.

Secretarul de stat susține că obiectivul este ca, până în 2030, să se poată circula între provinciile istorice ale României doar pe autostradă.