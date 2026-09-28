Cum gestionezi stresul de zi cu zi: metode simple pentru mai multă liniște și echilibru

Stresul face parte din viața de zi cu zi, dar prin pauze, somn, mișcare și tehnici de relaxare poți contribui la un echilibru mai bun. Sursa foto: catena si shutterstock

O zi obișnuită poate ajunge, fără să-ți dai seama, să semene cu o cursă contra cronometru. Ai de rezolvat lucruri la serviciu, mesaje la care trebuie să răspunzi, cumpărături, responsabilități acasă și, undeva printre toate acestea, prea puțin timp pentru tine. La început poate fi doar o perioadă mai aglomerată. Dacă însă ritmul se prelungește, senzația de tensiune poate deveni o prezență aproape permanentă.

Stresul este un răspuns firesc al organismului la situații solicitante. Atunci când apare ocazional, ne poate ajuta să reacționăm rapid și să ne mobilizăm resursele. Problema apare atunci când perioadele solicitante se succed fără suficiente momente de recuperare. Stresul prelungit poate influența somnul, nivelul de energie, digestia și starea generală de bine.

Gestionarea stresului nu înseamnă să elimini toate situațiile dificile din viață. Înseamnă, mai degrabă, să înveți să recunoști momentele în care organismul are nevoie de o pauză și să introduci în rutina zilnică obiceiuri care favorizează relaxarea și recuperarea.

Cum îți dai seama că stresul începe să te afecteze?

Reacția la stres poate fi diferită de la o persoană la alta. Pentru unii, primele semne sunt iritabilitatea și dificultatea de concentrare. Pentru alții, acestea pot fi reprezentate de tensiunea musculară, oboseală sau probleme cu somnul.

Atunci când organismul percepe o situație ca fiind solicitantă, este activat răspunsul de tip „luptă sau fugi”. Ritmul cardiac și respirația se pot accelera, mușchii se tensionează, iar organismul se pregătește să facă față provocării. Este un mecanism normal de adaptare, însă expunerea îndelungată la stres poate deveni obositoare pentru organism.

Printre manifestările care pot apărea în perioadele stresante se numără:

● dificultatea de a te relaxa chiar și după terminarea programului

● senzația de oboseală sau lipsă de energie

● iritabilitatea și schimbările de dispoziție

● dificultatea de concentrare

● tensiunea musculară

● tulburările de somn

● dureri de cap sau disconfort digestiv.

Prezența unuia dintre aceste simptome nu înseamnă automat că stresul este cauza. Dacă manifestările persistă, se agravează sau îți afectează semnificativ viața de zi cu zi, este indicat să mergi la medic.

Ce poți face în fiecare zi pentru a reduce stresul?

Nu există o singură metodă potrivită pentru toată lumea. În schimb, există câteva schimbări simple care pot contribui la o rutină mai echilibrată.

● Fă pauze reale în timpul zilei - o pauză nu înseamnă neapărat să schimbi laptopul cu telefonul. Uneori, câteva minute petrecute departe de ecrane, într-un spațiu liniștit, sunt suficiente pentru a-ți permite să ieși din ritmul alert al activității.

● Fă mișcare - o plimbare, câteva exerciții de stretching sau o sesiune de activitate fizică adaptată nivelului tău de pregătire pot reprezenta modalități simple de a elibera tensiunea acumulată. Activitatea fizică regulată face parte din strategiile utilizate pentru gestionarea stresului.

● Acordă atenție somnului - un program de odihnă cât mai regulat îi oferă organismului timp pentru recuperare. Dacă seara mintea continuă să fie foarte activă, încearcă să reduci treptat stimuli precum lumina puternică, utilizarea telefonului sau activitățile profesionale înainte de culcare.

● Încearcă tehnici de relaxare - respirația controlată, meditația, mindfulness-ul, yoga sau relaxarea musculară sunt câteva dintre metodele care pot contribui la reducerea tensiunii. Dovezile disponibile pentru tehnicile de mindfulness indică beneficii posibile asupra stresului perceput și a stării de bine.

● Nu neglija timpul petrecut în aer liber - o plimbare fără telefon sau câteva minute într-un parc pot reprezenta o tranziție utilă între o zi aglomerată și perioada de odihnă.

Ce rol pot avea magneziul, vitamina B6 și plantele în perioadele solicitante?

Pe lângă obiceiurile de zi cu zi, alimentația contribuie la aportul de nutrienți necesari funcționării normale a organismului. Magneziul și vitamina B6 sunt două astfel de substanțe nutritive, ambele având roluri importante în funcționarea normală a sistemului nervos. De asemenea, magneziul și vitamina B6 contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la metabolismul energetic normal.

Unele suplimente alimentare combină acești nutrienți cu extracte vegetale utilizate tradițional pentru relaxare.

Un exemplu este StresControl de la Naturalis, disponibil în farmaciile Catena. Produsul combină magneziul și vitamina B6 cu extracte de valeriană și sunătoare. Valeriana contribuie la atenuarea tensiunilor nervoase ușoare și la relaxare. În ceea ce privește magneziul și Vitamina B6, acestea pot contribui la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării.

Pentru adulți și adolescenți peste 14 ani necesarul este de două comprimate pe zi, după mese, iar pentru a obține efectul dorit, ar fi indicat să începi o cură de două până la patru săptămâni.

Cum transformi relaxarea într-un obicei?

Una dintre cele mai mari dificultăți în gestionarea stresului este că relaxarea ajunge deseori pe ultimul loc. Ne spunem că vom lua o pauză după ce terminăm toate lucrurile, însă lista nu se termină niciodată.

O abordare mai realistă este să transformi momentele de recuperare în activități planificate, la fel ca orice altă responsabilitate a zilei.

Poți începe cu lucruri foarte simple:

● 10 -15 minute de plimbare fără telefon

● o rutină de seară care să nu includă activități profesionale

● câteva exerciții de respirație

● o activitate care îți face plăcere

● o oră aproximativ constantă pentru culcare

● pauze scurte între perioadele de lucru intens.

Nu durata este întotdeauna cea mai importantă, ci consecvența. Câteva minute de relaxare repetate zilnic pot fi mai ușor de integrat în viața de zi cu zi decât o singură încercare de a recupera tot timpul pierdut într-o zi liberă.

Rolul îndrumării de specialitate

Alegerea unui supliment alimentar este un pas individual, iar nevoile nutriționale variază de la o persoană la alta. De aceea, sfatul unui profesionist rămâne cel mai bun punct de plecare.

În farmaciile Catena, poți discuta cu un farmacist pentru a evalua dacă un produs pe bază de acizi grași vegetali este adecvat stilului tău de viață, cum se completează cu alimentația ta obișnuită și care este modul optim de administrare pentru nevoile tale.

Farmacia modernă – un partener pentru sănătate

Astăzi, rolul farmaciei a evoluat mult dincolo de simpla eliberare a rețetelor medicale. Aceasta a devenit un veritabil spațiu de consiliere, informare și sprijin pentru comunitate.

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Echilibrul se construiește pas cu pas

Stresul face parte din viața de zi cu zi și nu poate fi eliminat complet. Ceea ce poate fi schimbat este felul în care reacționăm la perioadele solicitante și modul în care îi oferim organismului timp pentru recuperare.

Somnul suficient, mișcarea, alimentația echilibrată, pauzele și tehnicile de relaxare pot deveni puncte de sprijin pentru o rutină mai echilibrată. În anumite situații, suplimentele alimentare care combină nutrienți și ingrediente vegetale pot completa această rutină, cu condiția să fie utilizate responsabil și ținând cont de recomandările de administrare.

Surse:

https://www.mentalhealth.org.uk/how-manage-and-reduce-stress

https://www.colorado.edu/law/25-quick-ways-reduce-stress

https://www.merseycares.org/news/10-simple-ways-manage-stress-practical-tips-better-wellbeing