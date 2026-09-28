Cât costă Rovinieta pentru autoturisme de la 1 octombrie 2026

Cât costă Rovinieta pentru autoturisme de la 1 octombrie 2026 FOTO: Getty Images

Se schimbă sistemul de tarifare pentru utilizarea drumurilor din România, iar șoferii vor să știe cât costă rovinita de la 1 octombrie. Pe scurt, rovinieta se scumpește pentru toate autoturismele, iar tariful va ține cont și de norma de poluare.

Și mașinile electrice vor plăti mai mult - 20 de lei pentru rovinieta de o zi.

Cum se modifică prețul Rovinietei de la 1 octombrie 2026

De la 1 octombrie 2026, prețul rovinietei va fi calculat în funcție de cât de poluantă este mașina, și nu doar de perioada de valabilitate aleasă, așa cum se întâmplă în prezent.

Schimbarea vine odată cu o reformă legislativă mai amplă a sistemului de taxare rutieră din România, care aduce și intrarea în vigoare a TollRo, noul sistem de taxare pe kilometru pentru camioane.

Astfel, rovinieta nu mai are un tarif unic pe categorie de vehicul, ci variază și în funcție de norma de poluare Euro. Un vehicul electric sau încadrat în norma Euro VI va plăti cel mai mic tarif, în timp ce unul cu norma Euro III sau mai veche va plăti cu aproximativ 25% mai mult, pentru aceeași perioadă de valabilitate.

Până la 30 septembrie, autoturismele au un tarif unic pentru rovinietă, fără diferențiere în funcție de norma de poluare. În prezent, tarifele sunt de 18,4 lei pentru o zi, 31,5 lei pentru 10 zile, 49,95 lei pentru 30 de zile, 84,15 lei pentru 60 de zile și 262,92 lei pentru 12 luni.

Cât costă Rovinieta pentru autoturisme

De la 1 octombrie, valoarea rovinietei va depinde direct de cât de mult poluează autoturismul. Șoferii cu vehicule Euro 3 sau mai vechi vor resimți cel mai mult noul sistem. Rovinieta anuală pentru aceștia ajunge la 330 lei, cu peste 25% mai scumpă decât în prezent.

Pentru Euro 4 și 5, taxa pe un an urcă la 292 lei. În schimb, posesorii de mașini Euro 6 și electrice vor plăti mai puțin pentru abonamentele de la 10 zile în sus.

Vestea bună vine pentru cei care merg spre litoral sau în Dobrogea. Traversarea podurilor de la Fetești-Cernavodă și Giurgeni-Vadu Oii devine gratuită, fără costuri suplimentare de trecere.

Pentru transportatorii de marfă cu vehicule de peste 3,5 tone schimbarea este una radicală. Se trece la platforma digitală TollRo, unde plata se va face strict pe baza distanței efectiv parcursă pe drumurile naționale și autostrăzi.

Cât costă Rovinieta pentru o zi de la 1 octombrie

Pentru o mașină Euro 6 se va plăti 22 de lei,

Pentru Euro 4 și Euro 5, se va plăti 26 de lei

Pentru Euro 3 și normele mai vechi, rovinieta de o zi va costa 29 de lei,

Pentru mașinile electrice, tariful va fi de 20 de lei

Cât costă Rovinieta pentru 10 zile de la 1 octombrie

Pentru mașini Euro 6 - 30 de lei,

Pentru Euro 4 și Euro 5, 35 de lei,

Pentru Euro 3 și mai vechi, 39 de lei.

Pentru mașini electrice, 27 de lei.

Cât costă Rovinieta de 30 de zile, de la 1 octombrie

Pentru Euro 6, 48 de lei,

Pentru Mașini electrice, 43 de lei,

Pentru Euro 4 și Euro 5, 55 de lei,

Pentru Euro 3 și normele mai vechi, 62 de lei,

Cât va costa rovinieta pe 60 de zile de la 1 octombrie

Pentru mașini electrice, 68 de lei,

Pentru Euro 6, 76 de lei.

Pentru Euro 4 și Euro 5, 87 de lei,

Pentru Euro 3 și normele mai vechi, 99 de lei.

Cât costă Rovinieta anuală de la 1 octombrie

Pentru mașini electrice, 228 de lei,

Pentru Euro 6, 254 de lei,

Pentru Euro 4 și Euro 5, 292 de lei, cu 29,08 lei,

Pentru Euro 3 și mai vechi, 330 de lei.

Pentru cei care au o rovinietă activă, nu contează deocamdată cât costă rovinieta de la 1 octombrie, pentru că cele eliberate deja rămân valabile până la data expirării.