Un baraj de 500 de milioane de dolari ar putea schimba modul în care Africa de Sud și Zimbabwe își împart apa

Africa de Sud și Zimbabwe discută despre construirea unui baraj în valoare de 500 de milioane de dolari. FOTO: Getty Images

Africa de Sud și Zimbabwe discută despre construirea unui baraj în valoare de 500 de milioane de dolari, relatează Bloomberg, în timp ce cele două țări caută soluții pe termen lung pentru asigurarea și distribuirea apei de-a lungul frontierei.

Discuțiile pornesc de la un acord existent prin care Zimbabwe furnizează apă orașului Musina, din provincia sud-africană Limpopo, aflat în apropierea graniței. Africa de Sud a inclus, de asemenea, alimentarea cu apă a viitoarei Zone Economice Speciale Musina-Makhado în cooperarea cu Zimbabwe.

În 2024, guvernul Africii de Sud a anunțat un acord pentru transferul a 41 de milioane de litri de apă pe zi de la Stația de Tratare a Apei Beitbridge din Zimbabwe către Musina.

Acordul a fost prezentat drept o soluție pe termen scurt pentru problemele de alimentare cu apă ale orașului și prevedea construirea unei conducte de 20 de kilometri și a unei stații de pompare.

Ulterior, Departamentul pentru Apă și Salubritate din Africa de Sud a declarat că acordul cu Zimbabwe va contribui la alimentarea cu apă a orașului Musina și a zonei industriale Musina-Makhado. Autoritățile sud-africane au anunțat, de asemenea, că analizează posibilitatea construirii unor noi baraje în zonă.

Proiectul noului baraj face parte dintr-o problemă mai amplă pentru cele două țări, și anume asigurarea apei pentru populație și pentru viitoarele activități industriale, pe măsură ce cererea crește în zona de frontieră.

Proiectul de 500 de milioane de dolari este încă în faza de discuții. Documentele oficiale disponibile confirmă acordul existent privind furnizarea apei și faptul că au fost analizate anterior proiecte pentru noi baraje, însă nu confirmă deocamdată finanțarea, atribuirea unui contract de construcție sau o dată pentru începerea lucrărilor.