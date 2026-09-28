Grindeanu, despre căderea Guvernului Bolojan: "Nu l-au dat jos nici americanii, nici monstrul din Loch Ness, nici Bigfoot"

Preşedintele PSD a refuzat să spună care era scopul invitaţiei care i-a fost adresată pentru a discuta cu ambasadoarea SUA în Grecia. FOTO: Hepta

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că Guvernul Ilie Bolojan a fost dat jos de "88% dintre români care au spus că ţara merge într-o direcţie greşită". El a negat astfel că PSD a decis răsturnarea guvernului la solicitarea SUA.

”Rolul meu nu este să închei contracte şi nici nu am discutat despre acest lucru. Dar poate că nu am fost destul de explicit ieri, fiindcă am văut că acest lucru este legat de moţiunea de cenzură. Vă mai spun o dată, ca să înţeleagă toată lumea şi toată propaganda lui Bolojan: pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstrul din Loch Ness, nici Bigfoot, l-au dat jos cei 88% dintre români care au spus că ţara merge într-o direcţie greşită şi că guvernează prost. Eu m-am săturat de aceşti măscărici care au distrus toate relaţiile comerciale construite de România, cu efort, în ultimii ani de zile.

Pierderea puterii acestor oameni le dă tot felul de halucinaţii, lansând până la urmă minciuni şi plângeri. Am văzut plângeri penale absurde pentru trădare. Cine face acest lucru? Unii care au împărţit miliarde de euro din SAFE fără niciun fel de criteriu şi care şi-au bătut joc de industria naţională de apărare şi mai ales care au ales să dea cel mai mare contract din istorie unei firme străine, 8 miliarde de euro", a declarat Grindeanu, în contextul discuțiilor despre întâlnirea pe care a avut-o la București cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle.

Grindeanu a mai spus că a fost invitat la acea întrevedere. Pe de altă parte, preşedintele PSD a refuzat să spună care era scopul invitaţiei care i-a fost adresată pentru a discuta cu ambasadoarea SUA în Grecia.

”Ştiţi ce este regretabil? Regretabil, şi îmi asum că spun acest lucru, că am avut la putere în aceste luni cel mai anti-american guvern de la Revoluţie încoace şi asta demonstrează că avem nevoie urgent de un guvern care să repună relaţia cu Statele Unite ale Americii pe făgaşul normal. Restul e un spectacol la care măscărici, aşa cum am spus, dincolo de încercarea de distrugere a relaţiilor cu Statele Unite ale Americii, încearcă să îi creeze o aură lui Ilie Bolojan. Nu! Pe Ilie Bolojan l-au dat jos românii şi bine au făcut, nu l-au dat nici americanii, nici ruşii, nici bubulii, nici illuminati, ci românii”, a declarat Sorin Grindeanu.

Publicația The Wall Street Journal a relatat că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, i-ar fi spus unui ministrul de la Atena că SUA ar fi implicate în căderea guvernului Bolojan și pot face asta "oricărei țări din lume".