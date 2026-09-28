Corlăţean, despre programul de guvernare propus de Mureşan: Nu mai există un Capitol de politică externă

Senatorul PSD Titus Corlățean. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Comisiei de politică externă a Senatului, Titus Corlăţean, a criticat faptul că în programul de guvernare prezentat de Siegfried Mureşan nu mai există Capitolul de politică externă, el punctând că, "în peste 30 de ani, nu îşi aduce aminte să nu fi fost propus un astfel de capitol".

"Câteva elemente de analiză pe marginea capitolului 'Ministerul Afacerilor Externe' din programul de guvernare propus Parlamentului de 'remarcabila' coaliţie USR-PNL-UDMR. (...) O primă constatare: NU mai există un 'Capitol de politică externă' în Programul de guvernare propus! Doar o pagină şi ceva de 'buleţi' în dreptul MAE..Şi ceva despre diaspora USR..Nu îmi aduc aminte în peste 30 de ani să nu fi fost propus un capitol de politică externă...Iată că se poate", a scris Corlăţean, duminică seara, pe Facebook.

El mai subliniază că nici titlul programului nu este unul adecvat.

"Legat de titlu: 'România pro-europeană şi transatlantică. În primul rând, 'pro- europeană'..? Ro e EUROPEANĂ, nu e în afara Europei, e Uniunea Europeană. Acelaşi tip de greşeală cu cea comisă de cei care afirmă că 'vom fi parteneri de nădejde ai UE'. Nu eşti partener al UE, eşti UE", a mai scris senatorul PSD.

Totodată, Corlăţean arată că nu sunt menţionate legăturile cu alţi parteneri strategici ai României.

"Constat că au dispărut cu totul toate celelalte zone geografice ale lumii, ceilalţi parteneri strategici, parteneriate aprofundate, Francofonia, Latino, Armenia, Azerbaidjan, Georgia din zona Caucazului de sud, Japonia şi Republica Coreea, parteneri strategici în Asia, nimic pe China, nimic pe gestiunea complicată în prezent cu Rusia. Nu de alta, dar nemenţionarea consecvenţei noastre privind Tezaurul României de la Moscova costă in rel internaţională. Aşa că o menţionez eu public aici. Ce să mai spun de moştenirea Gojdu, retrocedarea Casei Iorga de la Saranda etc. Cu atât mai puţin sprijinirea identităţii româneşti din jurul României, din Balcani, din Ucraina, Ungaria. (...) Pe scurt, oamenii ăştia, care vor în continuare la Putere, nu au înţeles că Sistemul nostru Occidental, de care aparţinem (şi ne este bine, chiar dacă nu perfect) este mult mai mic decât Sudul Global...Cu ei nu avem nici un dialog?", a mai precizat Titus Corlăţean.