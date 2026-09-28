"Rolul meu nu e să închei contracte”. Ce spune Grindeanu despre întâlnirea de la București cu ambasadoarea SUA în Grecia

Grindeanu l-a acuzat pe premierul demis, Ilie Bolojan, că a afectat siguranța energetică a României. Foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a negat luni că ar fi discutat cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, despre încheierea unor contracte de gaze de către România, în timpul întâlnirii pe care cei doi au avut-o pe 31 martie, la un restaurant din Herăstrău. Grindeanu susține că problema contractelor de gaze nu ține de atribuțiile sale și l-a acuzat pe premierul demis, Ilie Bolojan, că nu s-ar fi asigurat că România dispune de suficiente gaze pentru această iarnă.

"Rolul meu nu e să închei contracte și nici nu am discutat despre acest lucru, dar poate că nu am fost destul de explicit ieri, fiindcă am văzut că acest lucru e legat de moțiunea de cenzură. Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstrul din Loch Ness, nici Bigfoot. L-au dat cei 88% dintre români, care au spus că țara merge într-o direcție greșită și că guvernează prost. Eu m-am săturat de acești măscărici, care au distrus toate relațiile comerciale construite de România cu efort în ultimii ani. Pierderea puterii acestor oameni le dă tot felul de halucinații, lansând minciuni și plângeri penale absurde pentru trădare. Cine face acest lucru? Unii care au împărțit miliarde de euro din SAFE fără criterii și care și-au bătut joc de industria națională de apărare și mai ales care au ales să dea cel mai mare contract din istorie unei firme străine: 8 miliarde de euro", a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta l-a acuzat pe premierul demis, Ilie Bolojan, că a afectat siguranța energetică a României: "Dacă vreți să discutăm serios despre gaze, ar putea să vă spună domnul Bolojan de ce depozitele de gaze sunt umplute la mai puțin de 80% din capacitate. Acesta este sau nu un atentat la siguranța și securitatea energetică națională? Eu nu am discutat în niciun moment despre contracte de gaze, că nu e treaba mea. Asta era treaba premierului demis, Ilie Bolojan, să se asigure că România are gaze, inclusiv pentru această iarnă. Nici acest lucru nu l-a făcut cum trebuie".

Grindeanu a mai spus că Ilie Bolojan a condus "cel mai antiamerican guvern de la Revoluție":

"Eu susțin parteneriatul strategic cu SUA, la fel cum susțin apartenența noastră la UE. Este regretabil că a ajuns la putere în aceste luni cel mai antiamerican guvern de la Revoluție încoace. Asta demonstrează că avem nevoie urgent de un guvern care să repună relația cu SUA pe făgașul normal. Restul e un spectacol în care măscărici, dincolo de distrugerea relațiilor cu SUA, încearcă să îi creeze o aură lui Ilie Bolojan. Pe Ilie Bolojan l-au dat jos românii și bine i-au făcut".

Deputatul USR Alexandru Dimitriu anunță că le-a făcut plângere penală pentru trădare lui Grindeanu, Simion și fostul ministru Bogdan Ivan în scandalul provocat de investigația The Wall Street Journal, WSJ.

Publicația The Wall Street Journal a relatat că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, i-ar fi spus unui ministrul de la Atena că SUA ar fi implicate în căderea guvernului Bolojan și pot face asta "oricărei țări din lume".

Discuția respectivă ar fi avut loc în martie, înainte de demiterea guvernului de la București prin moțiune de cenzură, pe 5 mai. În favoarea demiterii au votat 281 de parlamentari.