Traficul aerian pe aeroportul din Catania, suspendat pentru a treia zi consecutivă din cauza cenuşii vulcanice provenite de la Etna

Erupția vulcanului Etna, surprinsă pe 24 decembrie 2018. Sursa foto: Getty Images

Zborurile pe aeroportul din Catania, Italia, rămân suspendate şi luni, pentru a cea de-a treia zi consecutivă, după ce emisiile sub formă de cenuşă vulcanică provenite de la Muntele Etna au perturbat traficul aerian, a informat operatorul aeroportului din Sicilia, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Toate operaţiunile de zbor de pe aeroport, al cincilea cel mai aglomerat din Italia după traficul de pasageri, au fost suspendate până luni la ora 21:59 GMT, potrivit unei anunţ al operatorului SAC.

Pasagerii au fost sfătuiţi să verifice statusul zborului lor la companiile aeriene înainte să pornească la drum spre aeroport. Potrivit operatorului, vor urma informaţii suplimentare.

În weekend, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia din cauza norilor de cenușă vulcanică, provocaţi de noua erupţie a vulcaului Etna din regiunea Sicilia.

MAE recomandă cetăţenilor români să se informeze înainte de începerea călătoriei în legătură cu situaţia existentă şi să respecte cu stricteţe recomandările autorităţilor locale, să evite deplasările/excursiile în zona vulcanului şi să monitorizeze actualizările publicate de Departamentul Protecţiei Civile italiene, regiunea Sicilia, pe pagina de Internet – aici.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului României la Catania, Tel: +39 095 537 909, +39 095 536 139, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Muntele Etna, vulcanul cel mai activ şi cu cea mai mare altitudine din Europa, perturbă frecvent zborurile pe aeroportul din Catania, iar emisiile de cenuşă au fost deosebit de intense vara aceasta, afectând mii de călători în perioada de vârf a sezonului estival.