România a fost reclamată la Comisia Europeană pentru mega-proiectul unui domeniu schiabil. Se cere oprirea lucrărilor

Proiectul de aproape 229 de milioane de lei din Semenic, reclamat la Comisia Europeană. Agent Green cere oprirea lucrărilor. Foto: Facebook/Ioan Popa

Proiectul de dezvoltare a zonei turistice Semenic, una dintre cele mai mari investiții de acest tip aflate în derulare în România, a ajuns în atenția Comisiei Europene. Organizația de mediu Agent Green a depus o plângere prin care cere verificarea proiectului și oprirea lucrărilor pe care le consideră ireversibile până la clarificarea impactului asupra mediului. Primarul Reșiței, Ioan Popa, respinge acuzațiile și susține că investiția respectă cadrul legal și este gândită pentru turism atât iarna, cât și vara.

Investiția „Dezvoltarea zonei turistice Semenic - etapa I - activități de iarnă” are, potrivit indicatorilor actualizați aprobați în 2026 de Consiliul Local Reșița, o valoare totală de aproximativ 229 de milioane de lei, cu TVA. Aproape 138 de milioane de lei sunt asigurate prin finanțare de la Ministerul Economiei, restul revenind parteneriatului local.

Proiectul prevede, printre altele, construirea unei telegondole, amenajarea a trei pârtii noi, cu aproximativ nouă kilometri de traseu, precum și un sistem amplu de producere a zăpezii artificiale. Acesta include un lac de acumulare de 74.000 de metri cubi, stații de pompare, 99 de lănci și 34 de tunuri mobile pentru zăpadă. Lucrările au început deja, iar o parte din infrastructura pentru alimentarea cu apă, energie și fibră optică este realizată.

Agent Green reclamă defrișarea a peste 22 de hectare de pădure

Agent Green a anunțat pe 23 septembrie că a transmis Comisiei Europene o plângere formală privind proiectul. ONG-ul susține că există probleme legate de modul în care au fost făcute evaluările de mediu, de efectele asupra unor habitate protejate și de viabilitatea investiției pe termen lung, în condițiile schimbărilor climatice.

Potrivit organizației, în perioada 2018-2019 a fost aprobată scoaterea definitivă din fondul forestier a aproximativ 23 de hectare, dintre care peste 22,5 hectare urmau să fie defrișate. Agent Green reclamă faptul că această intervenție a fost tratată separat de restul proiectului și exceptată de la evaluarea impactului asupra mediului și de la evaluarea adecvată, deși documentele o leagă de dezvoltarea turistică a Semenicului.

Organizația invocă și diferențe între documentele de mediu întocmite în ultimii ani. Potrivit Agent Green, o evaluare din 2023 indica pierderi importante pentru anumite habitate protejate și riscuri pentru mai multe mlaștini de tranziție, în timp ce documentația ulterioară ar fi prezentat un impact mult mai redus.

ONG-ul pune sub semnul întrebării și perioada în care domeniul va putea funcționa efectiv pentru schi. Agent Green susține că proiectul se bazează pe date climatice din trecut și cere o analiză care să ia în calcul evoluția temperaturilor, disponibilitatea apei și consumul de energie necesar producerii zăpezii artificiale în următoarele decenii.

Organizația a cerut și Gărzii Naționale de Mediu să suspende defrișările, lucrările de terasare și intervențiile asupra apelor pe durata verificărilor la nivel european.

Primarul Reșiței respinge acuzațiile

Primarul Reșiței, Ioan Popa, contestă argumentele organizației de mediu și susține că suprafața afectată trebuie raportată la cele peste 420.000 de hectare de pădure din județul Caraș-Severin.

Edilul afirmă că cele aproximativ 23 de hectare vizate se află într-o zonă de dezvoltare durabilă a Parcului Național Semenic, în care sunt permise activități turistice în condițiile legii. De asemenea, el susține că zona este folosită de mult timp pentru turism, traseul noii telegondole urmând în mare parte traseul vechiului telescaun de pe Semenic.

Popa spune și că proiectul nu este gândit exclusiv pentru sezonul de schi. Planurile includ trasee pentru biciclete, downhill și enduro, tiroliene, un parc de aventură, zone de campare și alte facilități care ar urma să atragă turiști și în lunile fără zăpadă.

Lucrările pentru dezvoltarea zonei turistice Semenic au început în primăvara acestui an, iar proiectul este derulat de Primăria Reșița împreună cu Consiliul Județean Caraș-Severin și Primăria Văliug.