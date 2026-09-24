Rheinmetall, penalizată cu zeci de mii de euro pe zi pentru sistemele antiaeriene întârziate. Miruță: „Sunt sume imense”

2 minute de citit Publicat la 18:12 24 Sep 2026 Modificat la 18:12 24 Sep 2026

România a trimis la modernizare, la începutul lui 2024, patru sisteme antiaeriene Oerlikon GDF 103, cu 24 de tunuri în total. Sursa foto: GettyImages

Compania germană Rheinmetall plătește zeci de mii de euro pentru fiecare zi de întârziere la livrarea sistemelor antiaeriene modernizate pentru Armata Română. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, la Antena 3 CNN. Termenul de livrare pentru primele două sisteme era 15 aprilie 2026. Nici acum nu au ajuns în țară.

Ministrul spune că Armata aplică strict prevederile contractului.

„Armata Română este foarte strictă pe contractele avute, nu se pot închide ochii, ci se aplică niște penalități usturătoare, de zeci de mii de euro, în fiecare zi de întârziere”, a declarat Radu Miruță.

Penalitățile au un scop clar, explică Miruță: presiune pe furnizor.

„Sunt sume imense care se aplică drept penalitate tocmai pentru a pune presiune pe compania care trebuie să respecte condițiile contractului și care și-a asumat să le facă mai repede. Rheinmetall este penalizată cu foarte multe zeci de mii de euro pe zi. Și este penalizată de câteva zile bune”, mai spune el.

Contractul privește patru sisteme, iar fiecare are propriul termen de livrare.

„Deci e vorba de patru sisteme care au date diferite contractual, nu au toate aceeași dată. Sunt date diferite, iar penalitățile sunt calculate de la data la care fiecare dintre sistemele trebuia să ajungă în România. E vorba de anul 2026, luni ale anului 2026”, a explicat Miruță.

Rheinmetall indicase luna septembrie ca nou termen pentru primele două sisteme. Întrebat dacă și acesta va fi respectat, ministrul a recunoscut că nici el nu mai pare realist.

„E evident că facem niște presiuni constant, ni se spunea că undeva în luna septembrie ar trebui să vină. Așteptăm și noi să vină”, mai spune Radu Miruță.

Au picat testele de recepție

Potrivit unui document al Ministerului Apărării consultat de G4Media, primele două sisteme modernizate nu au trecut testele de recepție. Unele subsisteme nu îndeplineau integral cerințele tehnice.

Rheinmetall a invocat probleme tehnice și dificultăți în aprovizionarea cu echipamente. Compania s-a angajat să înlocuiască subsistemele neconforme.

MApN precizează că penalitățile se aplică din prima zi de întârziere și până la semnarea fără obiecții a procesului-verbal de recepție.

Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, președintele Nicușor Dan a declarat că astfel de lucruri „se mai întâmplă. E o procedură de recepție care se poate corecta. Din câte înțeleg nu este pe programul SAFE, este o achiziție anterioară a statului român. Se întâmplă lucrurile astea”.

Un contract de 328 de milioane de euro

România a trimis la modernizare, la începutul lui 2024, patru sisteme antiaeriene Oerlikon GDF 103, cu 24 de tunuri în total.

Contractul-cadru, de 328 de milioane de euro, a fost atribuit în decembrie 2023 de Romtehnica firmei Rheinmetall Landsysteme GmbH, fără publicarea prealabilă a unui anunț.

Primele două sisteme valorează 166 de milioane de euro. Celelalte două, 162 de milioane, au termen de livrare 20 decembrie 2026.

După modernizare, tunurile ar trebui să poată doborî drone, rachete și proiectile de mici dimensiuni. Primesc tunuri gemene de 35 mm, un sistem de conducere a focului Skymaster și radare noi, componente din aceeași familie cu sistemele Skynex care s-au dovedit eficiente în Ucraina împotriva dronelor Shahed.

Cu ce se apără acum România de drone

Până la livrarea sistemelor, Armata folosește sistemul american MEROPS, tunurile autopropulsate Gepard și o rețea de senzori și radare. Până acum, doar piloții de F-16 au reușit să doboare drone rusești intrate în spațiul aerian românesc.

MApN pregătește achiziții pentru o apărare antidronă stratificată, cele mai multe prin programul european SAFE: sisteme SKYNEX, SKYRANGER 35 și MILLENNIUM, rachete portabile Mistral și radare Gap Filler.