Atac şocant într-o mănăstire din Polonia. Un bărbat înarmat cu un cuțit a ucis un preot și a rănit alte patru persoane

1 minut de citit Publicat la 18:12 24 Sep 2026 Modificat la 18:12 24 Sep 2026

Atac şocant într-o mănăstire din Polonia. Un bărbat înarmat cu un cuțit a ucis un preot și a rănit alte patru persoane. Sursa foto: Getty Images

Scene dramatice au avut loc joi într-o mănăstire din sud-estul Poloniei. Un bărbat înarmat cu un cuțit a ucis un preot și a rănit patru persoane, a anunţat un procuror, transmit Reuters şi TVP World. Potrivit autorităţilor, autorul atacului este cetățean ucrainean şi a ajuns în Polonia în cursul acestei zile, dinspre Germania.

Polițiștii au fost chemați la o mănăstire din orașul Jarosław, joi, în jurul orei 09:30, după ce au primit o sesizare potrivit căreia un bărbat fusese atacat. Autorul atacului a rănit, în total, cinci persoane, printre care se numără şi un preot. Acesta din urmă a murit.

"Știm că fapta a fost comisă de un cetățean ucrainean, în vârstă de 31 de ani, care intrase în Polonia dinspre Germania în cursul zilei de astăzi", a declarat Bozena Harasz-Woloszyn, de la Parchetul Districtual din Przemyśl, potrivit Reuters.

Purtători de cuvânt ai poliţiei şi ai parchetului au precizat pentru AFP, într-un comunicat, că trei dintre victime sunt în stare gravă şi au fost duse la spital.

Procurorii regionali şi districtuali au fost trimişi la locul incidentului, a declarat o purtătoare de cuvânt a biroului procurorului districtual.

Momentan, nu se cunosc motivele autorului atacului sângeros. În total, patru bărbați și o femeie au fost înjunghiați.

Polonia, stat membru NATO şi UE situat pe flancul estic al Alianţei, a acuzat în repetate rânduri Rusia de „sabotaj” de la invazia la scara largă a Ucrainei de către Moscova în 2022, uneori cu implicarea unor cetăţeni străini.

Polonia a devenit principalul centru pentru transportul ajutorului militar şi umanitar occidental către Kiev.

La începutul acestei luni, premierul Donald Tusk a avertizat că intensificarea atacurilor ruse în Ucraina în următoarele săptămâni ar putea afecta Polonia.