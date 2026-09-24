Dan Voiculescu, la 80 de ani: „Cred în viitorul neamului românesc”

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: danvoiculescu.net

Profesorul Dan Voiculescu a transmis, la împlinirea a 80 de ani, un „Mesaj către neamul românesc”, publicat pe blogul personal, care se încheie cu o declarație de încredere: România are viitor, dacă își reconstruiește reperele.

Mesajul nu ocolește însă dificultățile momentului. Dan Voiculescu vorbește deschis despre o perioadă în care, spune el, simpla afirmare a atașamentului față de propria țară a ajuns să fie privită cu suspiciune.

„Într-o lume în care patriotismul adevărat este atacat în fiecare zi, atât de populiștii care îl mimează strident și îl decredibilizează, cât și de neo-marxiștii care atacă sistematic valorile naționale, încercând să distrugă esența și valorile fundamentale ale acestei națiuni, îndrăznesc să afirm cu responsabilitate și emoție că îmi iubesc țara și neamul românesc”, a subliniat acesta.

Între patriotismul mimat și respingerea valorilor naționale

Profesorul Dan Voiculescu descrie astfel o dublă presiune asupra ideii de patriotism: pe de o parte, cei care îl transformă în slogan și îl compromit prin exagerare; pe de altă parte, cei care resping valorile naționale ca atare. Între aceste extreme, autorul își asumă o poziție pe care o consideră firească, chiar dacă o recunoaște ca fiind riscantă.

„Știu, o astfel de afirmație a devenit riscantă în lumea în care trăim. Poți fi catalogat drept demagog sau antisistem. Nu mă interesează acuzele, nu mă intimidează etichetele”, a mai adăugat el.

Experiența unei vieți

Dan Voiculescu își sprijină această poziție pe experiența celor opt decenii de viață, pe care o descrie drept o luptă continuă. Mesajul începe, de altfel, chiar cu această privire retrospectivă.

„Am optzeci de ani. Am plecat în viață de la zero, am construit din nimic, am luptat asumat cu sisteme care păreau infailibile, am construit alianțe care păreau imposibile, mi-am păstrat intactă scara valorilor, indiferent de presiunile exterioare”, a punctat profesorul Dan Voiculescu.

Din această experiență, profesorul Dan Voiculescu extrage și principiul pe care spune că nu îl va negocia, indiferent de context sau de prețul pe care l-ar putea plăti pentru el.

„Am 80 de ani trăiți în confruntare permanentă cu nedreptatea și minciuna, știu că dreptul de a spune adevărul nu trebuie negociat”, a mai spus el.

Încrederea în viitor

După un diagnostic dur asupra stării societății, mesajul se încheie într-o notă de încredere. Pentru profesorul Dan Voiculescu, criza de azi nu anulează potențialul României și nici istoria ei.

„Cred în viitorul neamului românesc”, a menţionat acesta.

Această încredere este însă condiționată de o reconstrucție morală, pe care Dan Voiculescu o formulează în ultimele rânduri ale mesajului, sub forma unei concluzii ferme.

„Am convingerea fermă că, pentru a depăși crizele actuale și pentru a construi viitorul la care istoria ne îndreptățește, națiunea noastră are nevoie acută de restabilirea scării valorilor pe premise sănătoase, bazate pe demnitate, adevăr, competență și responsabilitate”, a spus profesorul Dan Voiculescu.

Demnitatea, adevărul, competența și responsabilitatea sunt cele patru repere pe care profesorul Dan Voiculescu le propune drept fundament pentru reconstrucția scării valorilor. Transmis într-un moment în care încrederea românilor în direcția țării este la un nivel scăzut, mesajul său propune o alternativă la resemnare: o Românie care își recunoaște problemele, dar care alege să creadă în propriul viitor.